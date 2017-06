15 películas que piden a gritos una "versión limpia" para disfrutarlas en familia

Cuando el otro día hablamos sobre el último plan de Sony, consistente en "limpiar" algunas de las películas de su catálogo con el fin de hacerlas aptas para todos los públicos, puede que nos tomásemos la medida ligeramente a cachondeo. Craso error. Esta jugada maestra, además de ayudar a llenar las arcas de la compañía, abre un infinito marco de posibilidades a la hora de afrontar nuestras sesiones de ocio en familia.

Es por eso que, desde aquí, quiero hacer un llamamiento al resto de productoras y distribuidoras para que imiten la brillante iniciativa y liberen a los censores que llevan dentro. De ese modo, podremos disfrutar de una vez por todas de esas cintas que siempre soñamos ver junto a los más pequeños de la casa, como las 15 propuestas que os traigo a continuación, que piden a gritos una clean version.

'9 Songs'

Poder gozar junto a nuestros amigos y familiares de este controvertido filme de Michael Winterbottom sin ruborizarnos sería una experiencia inigualable. Después de su paso por la sala de montaje —o limpieza, como ustedes prefieran—, la fusión de sexo y música de '9 Songs' quedaría reducida a un mediometraje sobre gente que va a conciertos de lo más apetecible.

'Saló, o los 120 días de Sodoma'

Nada como esta adaptación de la novela del Marqués de Sade, último y más depravado trabajo de su director Pier Paolo Passolini, para pasar un domingo frente al televisor con nuestros sobrinos. Un par de fotogramas recortados por aquí, y un par de diálogos redoblados por allá, camuflarían a la perfección el devastador discurso del malogrado realizador dejando de lado la coprofagia, el asesinato y el esclavismo sexual.

'The Human Centipede'

Después de pasar por un buen lavado de cara, el grotesco relato del holandés Tom Six, protagonizado por un insuperable Dieter Laser, e inspirado por los experimentos con seres humanos realizados durante el nazismo, estaría al nivel de un capítulo de 'Thomas y sus amigos' —por aquello de estar protagonizado por trenes—.

'Holocausto caníbal'

La obra cumbre de Ruggero Deodato no podría faltar en esta lista. Cuando de pequeños pasábamos fascinados delante de la carátula del VHS en el videoclub —antes de que pusiesen la famosa pegatina—, resultaba impensable que la llegada de las "versiones limpias" nos permitiría dar a nuestros descendientes lo que la calificación por edades no nos dejó ver por aquél entonces.

'Pink Flamingos'

Tampoco podía quedar fuera esta oda a la perversión, la depravación y la escatología firmada por John Waters. Un par de ajustes, y la sustitución de las heces de perro por un helado de chocolate digital transformarían esta historia sobre la coronada como "persona más inmunda del mundo" en una bonito entretenimiento para todos los públicos.

'A Serbian Film'

De haber existido esto de las clean versions en 2010, Ángel Sala, director del Festival de Sitges, se hubiese ahorrado unos cuantos —ridículos— rifirrafes con la justicia. ¿Que hay escenas que sugieren relaciones sexuales con menores de edad? Se quitan. ¿Que asesinan a un hombre utilizando el pene como objeto contundente? Se quita. ¡Fácil, sencillo, y para toda la familia!

'Desenlace mortal' ('Thriller - en grym film')

'Desenlace mortal', una de las historias de venganza por antonomasia que inspiró a Quentin Tarantino en la gestación de su 'Kill Bill', es sueca, de los setenta, contiene sexo explícito y tiene a una actriz porno como protagonista. Por si esto no os pide a gritos una sesión de cine en familia, añadir que gira en torno a una chica muda a la que obligan a prostituirse, y a la que vacían un ojo tras engancharla a la heroína.

'Anticristo'

Podría haber incluido 'Los idiotas' y su demencial secuencia de la orgía, o el repertorio de delirios sexuales de ambas partes de 'Nymphomaniac', pero mi obra de Lars Von Trier escogida para pasar por el filtro censor no es otra que la genial 'Anticristo'. Porque nada pide una rebaja de la calificación por edades tanto como un par de mutilaciones genitales.

'Irreversible'

Al pensar en Gaspar Noé, sentí la tentación de incluir 'Love', y su show sexual en flamante 3D; no obstante, la razón se ha impuesto, y mi propuesta dentro de la filmografía del director galo pasa por la maravillosa noche parisina de 'Irreversible'. Un auténtico puñetazo en el estómago al que habría que quitar algo más que las famosas secuencias de la violación y la cabeza destrozada con un extintor que, injustamente, le han dado la fama de shock film.

'Nekromantik'

El ultragore alemán daría para una lista de clean versions de ensueño; pero como muy pocas cosas nos gusta más que una bonita historia de amor —aunque sea necrófila—, propondré la estomagante —y deliciosa— 'Nekromantik' de Jörg Buttgereit para pasar por el taller de chapa, pintura, y censura.

'The Bunny Game'

Tortura, sadismo, vejaciones sexuales y una buena dosis de violencia en blanco y negro y a ritmo de un Black Metal de lo más sucio. Eso es 'The Bunny Game'; un largometraje cuyo título ya invita a realizar una versión apta para los jóvenes de la casa, y que ostenta una ejecución tan infame y desagradable como las desventuras de su prostituta drogadicta protagonista.

'Los hombres detrás del sol'

Hong Kong es el país de origen de 'Los hombres detrás del sol'; uno de los filmes más duros de ver con el estómago lleno que he tenido el placer de disfrutar, y que se antoja perfecto para una de estas sesiones family friendly. La retahíla de torturas y experimentos que sufrieron los prisioneros chinos del escuadrón 731 se mezcla con sus famosas escenas de la autopsia infantil, y del gato siendo devorado por cientos de ratas. Por si fuera poco, está basada en hechos reales.

'Ebola Syndrome'

Continuamos en las fronteras hongkonesas con una joya exploitation de la "Categoría III" —calificación dada a las películas con alta carga violenta y sexual en el país asiático—. 'Ebola Syndrome' es un cúmulo de disparates ejecutado de forma bastante irregular, y tan cutre como salvaje. En ella, un camarero psicótico viola a una indígena en África, contrayendo el Ébola; virus al que es inmune y que contagiará a lo largo y ancho de Hong Kong de las formas más variadas posibles. Ideal para ver con nuestra abuela.

'Flower of Flesh and Bone (Guinea Pig 2)'

Cuenta la leyenda que cuando Charlie Sheen vio 'Flower of Flesh and Bone', la segunda parte de las seis que conforman la antología de películas gore japonesas 'Guinea Pig', llamó al FBI horrorizado pensando que estaba viendo una película snuff real. No se si el desmembramiento de la víctima del samurai psicópata protagonista es lo suficientemente real como para pensar en denunciarlo, pero desagradable lo es un rato.

'Faces of Death'

Concluímos esta lista de sugerencias —que bien podría ser infinita— con 'Faces of Death', el largometraje mondo —género de esencia documental surgido a raíz de 'Mondo Cane' en 1962— de John Alan Schwartz, que sentó precedente al crear el subgénero de los "death films". Como su propio nombre sugiere, el filme ofrece un repaso a través de numerosas secuencias de fallecimientos —tanto humanos como animales—, a cada cual más cafre y grotesca. La gracia radica en que parte del filme es ficticio, y parte absolutamente real; todo un desafío para el buen ojo del escuadrón de "limpiadores de largometrajes".