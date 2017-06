25 años de 'Batman vuelve': las mejores anécdotas de la película contadas por Tim Burton y sus protagonistas

Raro es el día en el que no se celebra el aniversario de alguna película pero los 25 años de 'Batman vuelve' ('Batman Returns') es una fecha especial para todos los fans del género fantástico y el cine de superhéroes. En especial cuando han reunido a sus estrellas, el director Tim Burton, el músico Danny Elfman, el guionista Daniel Waters y los actores protagonistas, para recordar anécdotas del film.

Estrenada el 9 de junio de 1992, esta continuación de 'Batman' (1989) con Michael Keaton debía hacernos olvidar al Joker de Jack Nicholson y lo hizo con dos nuevos y llamativos villanos, la Catwoman de Michelle Pfeiffer y el Pingüino de Danny DeVito. Como es habitual en el cine de Burton, falla el ritmo y la acción es algo torpe pero sientes que el director te ha transportado a un mundo tenebroso, su cariño por estos "monstruos", y logra escenas maravillosas que se quedan grabadas... No es perfecta pero es una gozada reencontrarse con ella.

A continuación he traducido lo más destacado de las declaraciones que recoge el HollywoodReporter, espero que lo disfrutes tanto como yo:

Annette Benning iba a ser Catwoman

Michelle Pfeiffer: "Cuando era niña, estaba completamente obsesionada con Catwoman. Cuando me enteré que Tim estaba haciendo la película y ya había actriz para Catwoman, quedé devastada. En su momento, era Annette Bening. Entonces se quedó embarazada. El resto es historia. Recuerdo ir por la mitad del guion y decirle a Tim que haría la película, así de entusiasmada estaba."

Sin trucos: Pfeiffer se metió un pájaro vivo en la boca

Tim Burton: "Creo que nunca he estado tan impresionado. Tuvo un pájaro vivo en su boca mientras la cámara estaba grabando. Fue durante cuatro o cinco segundos, y luego lo dejó volar. Era antes del CGI, antes del digital. Fue rápido, parecía como si fuera un efecto."

(el momento ocurre a partir del minuto 3:42)

Los trajes no eran nada cómodos

Michael Keaton: "No habían perfeccionado el traje y no funcionaba correctamente. Me desplazaba haciendo grandes, atrevidos y fuertes movimientos desde el torso, y funcionó." Pfeiffer: "Era el traje más incómodo que me he puesto jamás. Tenían que empolvarme el cuerpo, ayudarme a ponérmelo y luego envasarme al vacío. Tenía esas garras y siempre se clavaban en todas partes. La máscara estaba aplastándome la cara y asfixiándome... Originalmente no me dejaron en el traje una forma de usar el cuarto de baño, así que eso tuvo que ser remediado." Danny DeVito: "Eran cuatro horas y media de maquillaje y meterme en el disfraz. Lo redujimos a tres horas al final del rodaje. Tenía libras y libras de prostéticos faciales y relleno corporal, y las manos postizas, que eran difíciles de usar. Las mantenía puestas durante la mitad del tiempo."

El set tenía sus propias complicaciones

DeVito: "Soy la clase de tío que le encanta estar en el set, pero estaba helado que te cagas porque teníamos pingüinos reales y tenían que mantener el agua realmente fría. Tenían unos aparatos enormes de aire acondicionado. Yo era el único que estaba cómodo, por todos los prostéticos, el relleno y el pesado abrigo."

Tim Burton da miedo en la vida real

DeVito: "Cuando conocí a Tim, me dio un dibujo de una criatura pequeña con rallas rojas y blancas, encima de una pelota amarilla. Había una frase: 'Mi nombre es Jimmy, pero mis amigos me llaman el horrible niño pingüino'. Estoy mirándolo ahora mismo. Lo llevo conmigo a cualquier parte que vaya."

El homenaje a Vincent Price

Christopher Walken: "Cuando nos conocimos, Tim me mostró una fotografía de Vincent Price en una vieja película. Estaba fascinado con su vestimenta y su pelo, quería que Max tuviese ese aspecto."

Keaton quiso que Batman hablase muy poco

Daniel Waters, guionista: "En mi versión del guion Batman y Bruce Wayne hablaban mucho más. Michael Keaton repasaba el guion y decía: 'Hey, esta línea es genial pero tienes que cortarla. Esto es un buen discurso, pero tienes que quitarlo'. Quería tener el mínimo diálogo, especialmente con el traje de Batman. Cuando vi el montaje final, me di cuenta que tenía toda la razón." Keaton: "Cuando me di cuenta de lo poderoso que era el traje, en términos de imagen en pantalla, simplemente lo usé."

Batman no mataba en el guion original

Waters: "En mi guion no estaba que Batman matase al payaso lanzándole de vuelta la bomba. Para mí, si va a matar a alguien, más vale que merezca la pena. Debe significar algo. Así que cuando mata gente de un modo despreocupado, es un poco chirriante."

Warner resucitó a Selina poco antes del estreno

Waters: "Está completamente muerta tras el beso eléctrico. El plano final de su cabeza apareciendo en el plano, fue grabado literalmente dos semanas antes del estreno. Los pases de prueba mostraron que el público respondía positivamente al personaje de Catwoman, así que el estudio quería un vistazo más concreto de que ella aún estaba viva."

McDonald's se metió en la película

Burton: "Con la primera Batman, nunca escucharías la palabra franquicia. Con la segunda, empezamos a recibir comentarios de McDonald's como: '¿Qué es toda esa cosa negra que sale de la boca del Pingüino?'. La gente estaba empezando a pensar en estas películas en términos de marketing. Ése es el nuevo orden mundial."

Danny Elfman escribió la música durante un vuelo, acudiendo al baño cada diez minutos

Elfman: "Estaba escuchando todo el tema en mi cabeza... Estaba resolviéndolo todo en este increíblemente ruidoso 747. Como estaba sentado al lado de otra persona, no quería dar gritos a la grabadora. Así que no paraba de ir al cuarto de baño, que era incluso más ruidoso. Supongo que estaba más cerca de los motores o algo. Todo era cada vez más raro porque no dejaba de volver cada 10 minutos con nuevas ideas. Y cada vez que salía había más y más asistentes de vuelo preguntándome con preocupación si estaba todo bien. Esto fue antes del pánico al terrorismo, de otro modo estoy seguro de que habría acabado esposado o detenido. Todo el mundo estaba diciendo: '¿Qué cojones hace este cada 10 minutos?'".

Warner quiso cambiar de dirección y de tono con 'Batman 3'

Burton: "A la mitad de mi reunión con Warner me di cuenta que realmente no me querían. No dejaban de decirme: '¿No quieres volver y hacer una película como 'Eduardo Manostijeras'? ¿Algo más pequeño?'. Les dije: 'No queréis que haga la película, ¿verdad?'."

Como sabemos, Warner fichó a Joel Schumacher, que rodó 'Batman Forever' y 'Batman & Robin', por la cual ha pedido perdón recientemente.