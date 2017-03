7 productoras fundamentales en el cine moderno

En el Día de la Mujer, probablemente hablemos de directoras de cine y películas importantes. Podemos hablar de Icíar Bollaín o Isabel Coixet, Sofia Coppola o Kathryn Bigelow, Naomi Kawase o Maren Ade, pero no por menos visibles deberíamos olvidar al resto de profesionales, mujeres y hombres, que trabajan codo con codo con ellas para hacer finalmente posible un trabajo de equipo ya de por sí difícil.

Nosotros queremos hacernos eco también de las productoras, ya que sin esas mujeres –y hombres- nuestras películas favoritas directamente no existirían. Hoy queremos homenajear a esas profesionales que se dejan la piel por encontrar la manera de producir todos esos títulos, hoy, mañana y todos los días del año y que, como la mayoría de sus compañeros masculinos, pasan completamente desapercibidas. Porque, seamos sinceros, ¿a cuántas de ellas conocemos por su nombre y apellido?

Esther García

Productora, junto a Agustín Almodóvar, de la mayoría de títulos del archiconocido y alabado mundialmente Pedro Almodóvar, desde que iniciaran su carrera juntos en 1986 con ‘Matador’. Responsable, entre muchísimas otras, de su más reciente ‘Julieta’, ‘Volver’ y hasta ‘La flor de mi secreto’. Coproductora además de grandes títulos como ‘El Clan’, del argentino Pablo Trapero, o ‘Relatos Salvajes’ de Damián Szifrón, nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 2015 y presentada a concurso en la Sección Oficial de Cannes en 2014. Ampliamente reconocida dentro del sector, y con 5 premios Goya, la productora española fue miembro del jurado de la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián la pasada edición y actualmente se encuentra coproduciendo lo nuevo de Lucrecia Martel, ‘Zama’.

Cristina Huete

Compañera inseparable de la familia Trueba. Productora de casi todos los títulos de Fernando muchos de los de David Trueba también. ‘La niña de tus ojos’, ‘Chico y Rita’ o ‘El embrujo de Shangai’, ‘Calle 54’ de Fernando Trueba, y ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ o ‘Soldados de Salamina’ de su hermano David, figuran en la extensa lista de sus películas como productora, en la que también encontramos varios trabajos de Emilio Martínez Lázaro como ‘Los peores años de nuestra vida’ o ‘Amo tu cama rica’ con Pere Ponce y Ariadna Gil.

Galle Anne Hurd

Con un gran recorrido en Hollywood, es productora de películas míticas como ‘Terminator’ (1984), ‘Aliens’ (1986), ‘Armageddon’ (1999) o ‘Hulk’ (2003). Actualmente se encuentra inmersa en la producción de series de televisión, como ‘The Walking Dead’ y ‘Falling Water’, aunque ya prepara nuevos títulos cinematográficos, como le adelantó en una entrevista en exclusiva a nuestro compañero Jorge Loser.

Denise Di Novi

Algunos de los mejores títulos de Tim Burton, son en parte obra de esta productora de cine americana. ‘Eduardo manostijeras’, ‘Pesadilla antes de navidad’ o ‘Ed Wood’ son algunos de ellos. Más recientemente, Di Novi es también responsable de unir a Ryan Gosling y Emma Stone en ‘Crazy, stupid, love’, junto a Steve Carell y Julianne Moore. Pronto la veremos, además, por primera vez en su faceta como directora de cine en el que será su ópera prima en el largometraje, con ‘Unforgettable’, protagonizada por Rosario Dawson y Katherine Heigl.

Lauren Shuler Donner

Produciendo desde finales de los 70’, es responsable de toda la saga X-Men, Lobezno incluido. Además de la recién estrenada ‘Logan’, ‘Deadpool’ es uno de los últimos grandes éxitos de la que también participa, en calidad de productora ejecutiva, de una de las series de 2017, ‘Legion’.

Katheleen Kennedy

Otra de las veteranas de los súper éxitos de Hollywood. De la mano de todos los grandes taquillazos de Spielberg como ‘E.T.’, ‘Jurassic Park’, ‘La lista de Schindler’ y la saga de Indiana Jones, entre casi un centenar de títulos en las últimas décadas. ‘El cabo del miedo’ de Scorsese y ‘El sexto sentido’ de M. Night Shyamalan se encuentran también en su catálogo como productora. ‘Regreso al futuro’, ‘Los Goonies’, ‘Gremlins’… y así podríamos seguir hasta el infinito. Recientemente, también a cargo de la producción de la factoría de Star Wars.

Megan Ellison

Sin duda, uno de los nombres más interesantes del cine americano en estos momentos. ¿Qué tienen en común Todd Solondz, Spike Jonze y Paul Thomas Anderson? Efectivamente, esta gran productora detrás de algunos de sus títulos más celebrados. ‘Wiener-Dog’, ‘Her’ y ‘The Master’ son obras suyas, junto a muchas otras no menos interesantes como ‘La noche más oscura’ de Kathryn Bigelow, ‘Foxcatcher’, ‘La gran estafa americana’ o la estimulante ‘Spring Breakers’, de Harmony Korine.

Por supuesto, muchísimas más productoras de todo el mundo serían dignas de ser nombradas junto a sus compañeras de Hollywood y nuestras ilustres españolas. Por ejemplo, en Asia, Naomi Kawase ('Still the water', 2014), además de una veintena de películas como directora, la japonesa firma también al menos 16 títulos como productora, entre largos de ficción, documentales y cortos. Como ella, en Alemania, Maren Ade no sólo dirige sino que también produce uno de los éxitos indiscutibles del año pasado, ‘Toni Erdmann’, la sensación del festival de Cannes en 2016, ganadora de los cinco premios gordos en los European Film Awards y nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. Por cierto, a la coproducción también uno de los éxitos de la última Berlinale, la chilena ‘Una mujer fantástica’, de Sebastián Lelio.

Aunque a la sombra, la lista de magníficas productoras es tan larga como la de títulos memorables, ¿a cuáles echáis en falta?