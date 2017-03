'Assassin's Creed' tenía un final diferente

En Hollywood es bastante usual que se hagan pases de prueba previos al estreno para comprobar qué es lo que gusta al público y qué se puede mejorar para intentar cautivar al mayor número posible de espectadores. Eso se traduce en cambios más o menos importantes que pueden llegar a incluso a afectar al desenlace de la película, que fue exactamente lo que sucedió con 'Assassin's Creed', ya que la adaptación del videojuego tenía un final diferente que se cambió porque el público lo odiaba.

Es probable que 'Assassin's Creed' nunca llegue a tener una secuela dado su decepcionante recorrido comercial -costó 125 millones de dólares y lleva recaudados algo más de 237-, pero el guion de Michael Lesslie, Adam Cooper y Bill Collage apostaba por un final diferente que llegó a rodarse y que hubiera tenido un impacto importante en esa posible continuaciónn. Más abajo podréis ver un vídeo con el mismo, por lo que a partir de ahora encontraréis SPOILERS:

Justin Kurzel, director de 'Assassin's Creed', y Christopher Tellefsen, montador de la película, apuntan que el público no quedó precisamente contento con el hecho de que Cal Lynch, el personaje interpretado por Michael Fassbender, fuera el único miembro de la hermandad de asesinos que lograba escapar con vida. Lógico pensar que era un poco triste que el resto de ellos, que se supone forman parte de la élite, murieran a manos de simples guardias de seguridad.

El clip se ha lanzado de forma exclusiva en Collider y forma parte de la campaña promocional con motivo del lanzamiento doméstico de 'Assassin's Creed' que en Estados Unidos tendrá lugar el próximo 21 de marzo. En España no podremos hacernos con ella hasta el 26 de abril, aunque las a mi juicio excesivamente duras críticas recibidas y la tibia acogida por parte del público no invitan a pensar que haya mucha gente esperando ansiosa su lanzamiento en dvd, blu-ray o Ultra HD.

