Ben Affleck, Val Kilmer y otros famosos se despiden de Adam West: nosotros le recordamos con 19 gifs geniales de su Batman

Como ya os informamos, Adam West, el mítico Batman de la serie televisiva de los 60, falleció ayer a los 88 años de edad a causa de la leucemia con la que batallaba desde hace tiempo. La triste noticia ha dejado a muchos con un mal cuerpo considerable, especialmente a aquellos que disfrutamos de alguna de las reposiciones de las aventuras del Cruzado Enmascarado más delirante de la historia y, por supuesto, a aquellos cuya edad les permitió verlas durante sus emisiones originales.

Las reacciones a la defunción de West no se han hecho esperar, destacando las últimas despedidas al intérprete de parte de compañeros, admiradores, y algunos de los actores que le sustituyeron como portadores del Manto del Murciélago. Un tributo al Batman más divertido de la historia que encoge el corazón empezando con el emotivo último adiós de Burt Ward, su Robin particular.

"Estoy devastado por la pérdida de un de mis amigos más queridos. Adam y yo tuvimos una amistad especial durante más de 50 años. Compartimos algunos de los momentos más divertidos de nuestras vidas. Nuestras familias tienen un profundo amor y respeto entre ellas. Esta es una pérdida terrible e inesperada de mi amigo de toda la vida. Siempre le echaré de menos. Hay muchos buenos actores que han interpretado a Batman en películas. A mis ojos, sólo hay un único Batman auténtico, y es es, y siempre será, Adam West. Fué verdaderametnte el "Caballero Brillante."

Seth MacFarlane, creador de la serie 'Padre de familia', en la que West trabajó dando voz al alcalde de Quahog —con quien compartía nombre— desde el año 2000, también ha expresado lo que ha significado para él la pérdida de su actor y amigo.

"'Padre de familia' ha perdido a su alcalde, y yo he perdido un amigo. Era un placer trabajar con Adam West; y era el tipo de persona a la que siempre quieres alrededor. Su positividad, naturaleza, y sentido del humor eran innegables, y siempre daba un chute de la mejor energía cuando venía a grabar la serie. Conocía la comedia, y conocía a la humanidad. Soy más que afortunado de haber tenido el privilegio de trabajar con él, y todos le echaremos profundamente de menos. Gracias desde los más profundo de mi corazón por todo lo que me has dado, Sr. Alcalde. Eres irremplazable."

Además de Ward y MacFarlane, Ben Affleck, Val Kilmer y Will Arnett, quienes han recogido el testigo de Adam West dando vida a Batman en 'Batman v Superman', 'Batman Forever' y 'Batman: La LEGO película' respectivamente, han manifestado sus condolencias vía Twitter.

Adam West exemplified heroism. Kind, funny and an all around great guy. Thank you for showing us all how it's done. @therealadamwest — Ben Affleck (@BenAffleck) 10 de junio de 2017

"Adam West ejemplificó el heroísmo. Amable, divertido y un tipo absolutamente genial. Gracias por enseñarnos a todos cómo se hace."

Ah dear Adam West. He was always so kind when we met. A real gent. Once when I was a kid we found ourselves in front the batmobile. I got in — Val Kilmer (@valkilmer) 10 de junio de 2017

"Mi querido Adam West. Siempre fue muy amable cuando nos encontramos. Un auténtico caballero. Cuando era un niño nos encontramos frente al batmóvil. Entré."

RIP Adam West. You will always be Batman — Will Arnett™ (@arnettwill) 10 de junio de 2017

"DEP Adam West. Siempre serás Batman."

Otras figuras del ámbito cinematográfico como el doblador habitual del Joker Mark Hamill, el realizador Edgar Wright —amante de toda expresión de la cultura pop—, y Frank Miller, quien ha firmado alguno de los cómics más icónicos del personaje enmascarado al que dio vida West, se han unido al homenaje.

#AdamWest was such a wonderful actor & so kind, I'm so lucky to have worked w/ him & tell him how much he meant to me & millions of fans. pic.twitter.com/Bu0OOaRgX9 — Mark Hamill (@HamillHimself) 10 de junio de 2017

"Adam West fue un actor maravilloso y amable, soy muy afortunado de haber trabajado con él y poder haberle dicho lo mucho que significó para mi y para millones de fans."

Farewell Adam West. You were MY Batman. Such a super funny, cool, charismatic actor. Loved the show as a kid, still love the show now. POW! pic.twitter.com/6QAZnOhtMs — edgarwright (@edgarwright) 10 de junio de 2017

"Hasta siempre, Adam West. Fuiste MI Batman. Un actor super divertido, guay, y carismático. Adoraba la serie cuando era un niño, y la sigo adorando ahora. POW!"

Adam West kept Batman alive and thrilled my generation. It's a sad day. — Frank Miller (@FrankMillerInk) 10 de junio de 2017

"Adam West mantuvo a Batman vivo y entusiasmó a mi generación. Es un día triste."

Desde aquí también queremos rendir tributo a Adam West con estos 19 GIFS que demuestran que su Batman fue, y será, el Batman más disparatado y divertido de todos los tiempos. Descanse en paz.

La cortinilla

Nunca veremos una transición tan genial en una serie o película de Batman.

Bat-Espray anti tiburones

Porque cuando se va a una misión marítima, hay que ser lo más precavido posible.

El tiburón de goma

Cuando no llevas encima el Bat-Espray, no te queda más que liarte a mamporros con los escualos.

¡Buen viaje, gatito!

¡Mujeres, niños y gatos primero!

Investigando

Dejando claro que Batman es el mejor detective del universo de DC cómics.

La bomba

Probablemente, la escena más recordada de 'Batman: La película'.

Transporte por tierra...

Con permiso del de la 'Batman' de Tim Burton, este es el Batmóvil más espectacular de todos.

Mar...

Cesar Romero y Adam West en un duelo de titanes surfistas. El bañador amarillo es impagable.

Y aire

Nada que envidiar al "The Bat" de 'El caballero oscuro: La leyenda renace'.

Cómo gesticular cuando te capturan

Toda una masterclass de Adam West.

Robin marcando territorio

A juzgar por la de veces que escaparon de las trampas de sus enemigos, parece que Robin tenía razón.

Derrapando

Una forma muy natural de girar el volante, y de mostrar los efectos de la energía cinética.

Trepar con estilo

Pensar en el Batman de los 60 es pensar en Burt y Adam "escalando" una pared no tan vertical...

La carrera más emblemática

Probablemente, la imagen más memorable que nos han regalado Adam West y Burt Ward caracterizados como Batman y Robin. La ristra interminable de memes habla por si misma.

Swa-a-p! Swoosh!

El Joker, El Pingüino... El Batman de West puede con todos, y al mismo tiempo.

En sincronía

Aunque Batman se valga solo, un poquito de ayuda nunca venía mal. Sobre todo si existía semejante sincronización con su compañero de aventuras.

Reivindicando derechos

Batman, Robin y Batgirl protagonizaron a principios de los 70 un simpático anuncio para el gobierno estadounidense, reivindicando los derechos de la mujer en su puesto de trabajo.

Batusi

Dejando a un lado todos los buenos momentos que nos ha hecho pasar frente al televisor, lo que más tenemos que agradecer a Adam West y su Batman es enseñarnos a bailar el Batussi con semejante estilo.

"BatuSimpsons"

Sabes que has pasado a la historia cuando apareces en 'Los Simpsons'.