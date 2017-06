Cuando cine y fútbol chocan: ¿es la final de la Champions el motivo del retraso de 'Wonder Woman' en España?

'Wonder Woman' está arrasando en taquilla. Solamente el hecho de haber logrado en Estados Unidos el mejor estreno de todos los tiempos para una película dirigida por una mujer ya lo deja claro. Por desgracia, en España no podremos verla hasta el próximo 23 de junio, una decisión sorprendente, sobre si recordamos que 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' ('Batman v Superman: Dawn os Justice') y 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad') sí llegaron a nuestro país de forma simultánea.

Echando un ojo a lo que sucedió el pasado fin de semana, está claro que por encima de todo sobresale la final de la Champions League en la que el Real Madrid se hizo con su duodécimo título. Teniendo eso en cuenta resulta imposible no preguntarse si el motivo de que los cinéfilos españoles aún no hayamos podido ver 'Wonder Woman' tiene algo que ver con dicho partido de fútbol, por lo que hemos decidido repasar los precedentes de los últimos años para valorar hasta qué punto es cierto...

2013: la última final sin un equipo español

Tanto Real Madrid como Barcelona se quedaron a las puertas y finalmente fueron el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich quienes se enfrentaron en la gran final con victoria de los segundos por dos a uno. Como es normal, el seguimiento del partido el 25 de mayo de 2013 fue menor en España y la cartelera cinematográfica no sufrió grandes cambios respecto al ritmo de Estados Unidos.

De hecho, el 24 de mayo llegaba a las salas 'Fast & Furious 6', marcando el mejor estreno del año hasta entonces con 4,06 millones de euros recaudados durante su primer fin de semana, acaparando además casi dos de cada tres entradas vendidas durante esos días y recuperándose de forma notable respecto a los flojos datos de la semana anterior. ¿Os imagináis lo que podría haber pasado si Universal hubiera aplazado su llegada a los cines españoles -o adelantarlo, que en Reino Unido se lanzó una semana antes-?

Conviene destacar que Warner sí que decidió aplazar una semana el estreno de 'R3sacón' ('The Hangover Part III') respecto a Estados Unidos. Ahí no es difícil pensar que la compañía prefirió tener un fin de semana más despejado en nuestro país. No fue suficiente para arrebatar el liderato a la sexta entrega de la saga liderada por Vin Diesel, pero sí para que su recaudación final no bajase tanto como sucedió en otros países -en Estados Unidos ingresó menos de la mitad que las dos anteriores-.

2014: la final española espanta a los X-Men

La décima Copa de Europa del Real Madrid estuvo repleta de suspense en el choque celebrado el 24 de mayo, pero ya de antemano estaba claro que se trataba de un partido histórico que iba a hacer que mucha gente se quedase en casa. Casualidad o no, Fox decidió aplazar 'X-Men: Días del futuro pasado' ('X-Men: Days of Future Past') hasta el 6 de junio en España cuando fue el 23 de mayo cuando llegó a los cines de Estados Unidos.

En esa ocasión fueron dos las semanas de retraso y queda la duda del motivo para no adelantarlo o atrasarlo apenas siete días. Si miramos hacia atrás, nos encontramos con el estreno de 'Godzilla'. Es cierto que no estuvo a la altura de las expectativas, pero sí que logró arrebatar la primera posición a 'Ocho apellidos vascos' tras estar esta última más de dos meses al frente de la taquilla.

Por su parte, el 30 de mayo fue cuando Disney lanzaba mundialmente 'Maléfica' ('Maleficent') y además Warner también estrenaba 'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow'), por lo que a los mutantes no les quedó otra que esperar. La jugada le salió bien, pues logró hacerse con el liderato, ingresando casi 2 millones de dólares durante sus tres primeros días en los cines españoles.

¿Pero y qué pasó el fin de semana de la final? Pues que las distribuidoras prefirieron no lanzar ningún título potente -el estreno más destacado del día 23 fue 'Grace de Mónaco' ('Grace of Monaco')-, por lo que 'Godzilla' mantuvo el liderato, pero los ingresos totales de toda la cartelera bajaron hasta en un 20,5% respecto al anterior. Lo que no está tan claro es hasta qué punto fue culpa de la final o del hecho de no haber ninguna novedad llamativa...

2015: el último triunfo del F.C. Barcelona hunde la taquilla

'Insidious 3' fue el estreno más potente del 5 de junio tanto en Estados Unidos como en España, pero en nuestro país tenía la enorme competencia de la final de la Champions League que se celebraba un día después en la que el F.C. Barcelona acabó imponiéndose por tres goles a uno a la Juventus. ¿Cuál fue el resultado para la cartelera cinematográfica? El fin de semana con peores ingresos del año hasta entonces con una recaudación total de apenas 3,05 millones de euros.

El descenso respecto al fin de semana anterior, donde la gran novedad fue la reivindicable 'Tomorrowland, el mundo del mañana', fue de más de 700.000 euros. Lo peor de todo es que ya entonces se habían conseguido los ingresos más bajos del año, por lo que en esta ocasión sí parece adecuado señalar al fútbol como el responsable de ese bajón de espectadores.

Ya el 12 de junio llegó 'Jurassic World' al rescate de una cartelera que parecía herida de muerte. No solamente logró el mejor estreno de 2015 hasta esa fecha, sino que por sí duplicó con holgura las cifras totales de apenas siete días antes, ya que la cinta dirigida por Colin Trevorrow arrasó con 6,58 millones de euros durante sus tres primeros días en las salas españolas.

2016: los X-Men vuelven a huir de la final española

La historia se repetía. La final volvía enfrentar al Real Madrid y al Atlético de Madrid, con una nueva victoria de los primeros, en esta ocasión en la agónica tanda de penaltis del 28 de mayo de 2016. Justo un día antes se estrenó 'X-Men: Apocalipsis' ('X-Men: Apocalypse') en Estados Unidos, pero no en España. Sin embargo, Fox apostó en esta ocasión por una solución diferente a la de 2014 y en lugar de retrasar el estreno, decidió adelantarlo una semana.

Eso sí, la película tuvo un arranque en España peor que el de su inmediata predecesora, aunque echarle la culpa al adelanto del estreno no tiene demasiado sentido. De hecho, su recaudación mundial acabó siendo 204 millones inferior a 'X-Men: Días del futuro pasado'...

La que no tuvo miedo de competir contra el fútbol fue Disney con 'Alicia a través del espejo' ('Alice Through the Looking Glass'), probablemente porque su target era diferente. Es cierto que logró hacerse con el liderato, pero con apenas una sexta parte de lo conseguido por 'Alicia en el país de las maravillas' ('Alice in Wonderland') en nuestro país durante el mismo periodo.

Siete días después fue el turno de 'Warcraft: El origen', que llegó a España una semana antes que a Estados Unidos, la cual se aupó a la primera posición con mejores datos tanto que 'X-Men: Apocalipsis' como que 'Alicia a través del espejo'. No nos olvidemos de que el 10 de junio comenzaba la Eurocopa, probablemente un factor clave para que Fox adelantase el estreno de 'X-Men: Apocalipsis' en lugar de retrasarlo...

2017: Wonder Woman no quiere saber nada de la final

Fue el pasado mes de noviembre cuando Warner fijaba el estreno de 'Wonder Woman' en España tres semanas después de su llegada a los cines de Estados Unidos. Por aquel entonces ya se sabía que 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar' (‘Pirates of the Caribbean Dean Men Tell No Tales’) llegaría siete días antes y 'La momia' ('The Mummy') siete después, lo cual limitaba sus opciones. Además, para el día 23 el año escolar ya habrá acabado para millones de niños, ¿puede eso tener también algo que ver?

Por lo pronto, vayamos a las cifras: la quinta entrega de la saga liderada por Johnny Depp se hizo con casi 4 millones de euros durante sus primeros tres días en cartelera, aglutinando así a la mayoría de espectadores que se acercaron a una sala de cine durante esos días. Además, la recaudación global ascendió en casi un 50% respecto al fin de semana anterior.

Llegamos ya al fin de semana en el que el Real Madrid hizo historia al volver a ganar la Champions League al derrotar por cuatro goles a uno a la Juventus. ¿En qué se tradujo eso para los amantes del cine? Pues en unos estrenos con poco tirón -'Norman, el hombre que lo conseguía todo' ('Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer') fue el que mejor funcionó y apenas ingresó 200.000 euros-, mientras que los títulos "veteranos" bajaron. Por ejemplo, el anterior líder pasó de 4 a 2 millones de euros. Está claro que menos gente se acercó a su cine más cercano.

Conclusiones: el cine y la final de la Champions no se llevan bien

Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar la última vez que un blockbuster más orientado al público masculino llegaba a los cines españoles el día anterior a una final de la Champions cuando justamente ese año fue el último en el que ningún equipo de nuestro país aspiraba a llevarse para casa la Copa de Europa.

El resto de años nos trajeron el retraso y el adelanto de una aventura de los 'X-Men' y taquillas muy a la baja, demostrando que es cierto que los espectadores se acercan menos al cine, pero es que la falta de grandes novedades también ayuda lo suyo. Cuesta ver cuál de las dos influye más, pero los casos de 'Insidious 3' y 'Alicia a través del espejo' sí que delatan que comercialmente hablando quizá no era la mejor de las ideas lanzar 'Wonder Woman' a la vez que en Estados Unidos...