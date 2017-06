Dan Aykroyd afirma que 'Cazafantasmas' fue un despilfarro: "Paul Feig no volverá a trabajar con Sony"

La polémica acompañó a 'Cazafantasmas' ('Ghostbusters') desde el momento en el que se anunció que iba a ser un reboot femenino. El odio hacia ella alcanzó cotas incomprensibles y luego, aunque la película era muy divertida -incluso superior al original si me preguntáis a mí-, no logró el éxito esperado por Sony. Dan Aykroyd ha querido pronunciarse ahora sobre lo sucedido acusando a Paul Feig de ser el responsable de su principal problema.

La cuestión es que 'Cazafantasmas' costó la friolera de 144 millones de dólares -y eso sin contar la cuantiosa inversión en marketing- y luego solamente ingresó 229 en su paso por los cines de todo el mundo. Un fracaso indiscutible que se puede valorar de muchas formas. El Raymond Stantz de 'Los Cazafantasmas' ('Ghostbusters') cree que fue culpa de Feig que el presupuesto fuera tan elevado y lo explica así:

Las chicas están genial. Kate McKinnon, Melissa McCarthy, Kristen Wiig... son unas actrices geniales, y Leslie Jones. Quedé muy contento con la película, pero costó demasiado. Y a Sony no le gusta perder dinero. Recaudó mucho dinero a lo largo del planeta, pero costó demasiado, volviendo económicamente inviable el hacer otra Eso es lo malo, el director, él gastó mucho dinero en ella. No rodó escenas que le sugerimos y varias escenas que iban a hacer falta. Dijo "nah, no las necesitamos". Entonces hicimos una prueba de la película, ellos las necesitaban y tuvo que volver a hacerlas. Nos gastamos entre 30 y 40 millones de dólares en el re-rodaje, así que (Paul Feig) no volverá a trabajar con Sony.

Si nos fiamos de Aykroyd, resulta difícil no llegar a la conclusión de que Feig cometió un error al no hacer caso a sus consejos y los de Sony. El propio director ha comentado en alguna ocasión lo mucho que se fía de los pases previos a la hora de montar sus películas, pero cuesta creer que acabase gastando tanto dinero solamente en grabar nuevas escenas. De hecho, la cifra podría llegar a suponer casi el 30% de su coste.

No obstante, está claro que fue la necesidad de darle un look propio de un blockbuster lo que realmente elevó el coste de 'Cazafantasmas' por encima de lo que hacía falta. A poco que nos paremos a pensar, el dinero invertido en el reparto no pudo ser muy alto, por lo que los cuantiosos efectos especiales debieron llevarse una parte importante de esos 144 millones de dólares, ¿de verdad era necesario?

Recordemos que la cinta original de 1984 costó 30 millones de dólares, lo cual subiría hasta unos 80 teniendo en cuenta la inflación. Incluso aunque asumamos como cierto que los errores de Feig le costaron entre 30 y 40 millones a Sony, sigue habiendo ahí otro sobrecoste similar. ¿Quizá simplemente es que hay dos películas diferentes en 'Cazafantasmas' cuando se debió apostar por una de ellas?

Es evidente que los implicados quisieron hacer justicia a 'Los Cazafantasmas', pero quizá no todos entendieron de la misma forma lo que realmente hizo mítica a la película dirigida por Ivan Reitman. En mi caso, disfruté mucho con la nueva versión como comedia y su algo abultado metraje no solamente se me pasó volando, pues hasta me dejó con ganas de más, pero también es verdad que llega un punto en el que empieza a abusar de los efectos visuales.

Ahí tengo mis dudas sobre que Feig tenga culpa alguna y todo me hace pensar que fue deseo de Sony el convertir a 'Cazafantasmas' en un evento a través de los excesos visuales cuando su mera existencia ya lo era en sí mismo. De hecho, solamente el contagioso entusiasmo de la película hizo que no me acordase más de 'Pixels' durante esos minutos, y eso que la cinta liderada por Adam Sandler me gusta más que a la mayoría.

Dicho esto, parece probable que Aykroyd matizará sus palabras más temprano que tarde, pero, claro, tampoco tiene otro culpable a quien señalar. Y es que las críticas que iba a recibir si señalaba a cualquiera de las actrices iban a ser atronadoras, mientras que no le compensa meterse con Sony. Paul Feig era la víctima perfecta para asumir todos los males.

Por cierto, si restamos entre 30 y 40 millones a su coste, 'Cazafantasmas' seguiría sin haber dado beneficios, que en su momento se comentó que Sony había perdido unos 70 millones de dólares con ella...