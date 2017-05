David Lynch confirma que no volverá a dirigir una película

David Lynch ha vuelto a primera línea gracias a la sorprendente resurrección de 'Twin Peaks'. Será el próximo 21 de mayo cuando Showtime estrene los nuevos episodios de esta mítica serie, pero la campaña promocional ya ha arrancado y el director de 'Una historia verdadera' ('A Straight Story') sigue jugando al despiste sobre lo que veremos allí. A cambio se ha mostrado mucho más directo sobre su carrera en la gran pantalla, confirmando que no va a volver a dirigir una película.

Ha sido en una entrevista concedida al Sydney Morning Herald donde ha aclarado que 'Inland Empire' va a ser su último largometraje. Hace ya once años que se estrenó la cinta protagonizada por Laura Dern, por lo que ya podíamos olernos algo así, pero sigue siendo una pena que un director de su talla haya quedado relegado durante una década a realizar cortometrajes con su estilo inclasificable. Él mismo explica la situación con estas palabras:

Las cosas cambiaron mucho. Demasiadas películas no lo estaban haciendo bien en taquilla incluso aunque pudieran ser grandes películas y las cosas que lo estaban haciendo bien en taquilla no eran las que me gustarían hacer.

Recordemos que a Lynch ya le llevó más de dos años poder completar 'Inland Empire' y que estuvo financiada en mayor parte por él mismo, aunque se desconoce su presupuesto. Luego apenas recaudó cuatro millones de dólares, por lo que se puede entender que él no quiera arriesgar su dinero y también que ninguna productora esté dispuesta a ello. Por su parte, 'Mulholland Drive', su anterior largometrajem costó 15 millones e ingresó 20 en taquilla. No es rentable.

Quizá el interés de las productoras cambie si el regreso de 'Twin Peaks' logra el enorme éxito que espera Showtime. No obstante, él mismo demostró amenazando con no participar en él si no se hacía como él deseaba que no está dispuesto a aceptar cualquier cosa. De eso seguro que las compañías han tomado nota, que en este caso no les quedaba otra que ceder, pero la cosa cambia con un proyecto nuevo, si es que llega a tener uno.