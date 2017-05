De Batman a Dragon Ball: 12 fan films alucinantes que no tienen nada que envidiar a Hollywood

Como hemos podido comprobar gracias al revuelo que ha originado en redes sociales el tráiler de la precuela del universo Harry Potter, ‘Voldemort: Origins of the Heir’, el fandom devoto de ciertas licencias, con una buena dosis de esfuerzo y una pizca de talento, es capaz de sacar los colores a más de una —y más de dos— producciones made in Hollywood.

Son muchas las sagas, franquicias, y licencias de propiedad intelectual que se han visto beneficiadas de un modo u otro por el buen hacer de sus seguidores tras las cámaras, en ocasiones superior a los filmes oficiales realizados. Es por esto que me parece un momento idóneo para ensalzar la figura del aficionado más entregado, y dar más reconocimiento a su obra, mediante este repaso a los 12 mejores fan films del mundo del cine, el cómic y el videojuego, que pululan por la red de redes.

‘The Punisher: Dirty Laundry’

Inauguramos esta lista con la primera aportación del productor Adi Shankar —responsable de, entre otras, la fantástica 'Dredd' e 'Infierno blanco'— a su "Bootleg Universe" de la mano de un personaje tan emblemático como Frank Castle.

Con 'The Punisher: Dirty Laundry', Shankar y el realizador Phil Joanou recuperan a un Thomas Jane que repite papel tras haberse puesto en la piel del Castigador en el largometraje oficial de 2004; y lo hacen mediante una imprescindible carta de amor al antihéroe, ridículamente violenta, y de una calidad que deja muy mal parada a cualquier aproximación cinematográfica al personaje vista hasta la fecha.

‘Venom: Truth in Journalism’

Continuando con la imprescindible trilogía de fan films producida por Adi Shankar para su "Bootleg Universe", nos topamos con esta auténtica joya dirigida por Joe Lynch —'Los juegos del Desmadre' ('Knights of Badassdom')— centrada en la figura de Eddie Brock, el periodista reconvertido en el simbionte Venom en el universo Spider-Man.

La mayor baza de este 'Truth in Journalism', de algo más de un cuarto de hora de duración, más allá de su trama, es el homenaje que rinde al imperecedero y controvertido clásico de culto 'Ocurrió cerca de su casa'. Desde sus títulos de crédito, hasta su estética, este cortometraje mimetiza al filme belga en un ejercicio de estilo fantástico, y totalmente inesperado para una adaptación del mundo del trepamuros comiquero.

‘Power/Rangers’

Cerrando la trilogía de fan films de acción real producidos por Shankar —cuenta con otros dos de animación—, Joseph Kahn —'Castigo Sangriento'— firma un nuevo y violento ejercicio de estilo que consiguió que todos aquellos que crecimos viendo a los Power Rangers, ahora con unas cuántas primaveras a nuestras espaldas, soñásemos con una adaptación para adultos de los héroes de Saban Entertainment destinada a la gran pantalla.

'Power/Rangers' tiene todo lo que un fan de la serie original entrado en años podría pedir: Una trama propia de un thriller político, secuencias de combate espectaculares, un diseño impecable de los uniformes y cascos de los Rangers y, por encima de todo, una secuencia central ambientada durante un interrogatorio entre Rocky —el Ranger rojo— y Kimberly —la Ranger rosa—, interpretados por James Van Der Beek —'Dawson crece'— y la siempre genial Katie Sackhoff —'Battlestar Galactica'—. Ahí es nada.

‘Batman: Dead End’

Hablar de fan films hace inevitable la mención de rigor a nuestro querido Caballero Oscuro. En este caso, Sandy Collora, concept artist y diseñador de criaturas en filmes como 'Abyss' o 'El Cuervo', dirige un cortometraje presupuestado en 30.000 dólares, en el que el cruzado enmascarado se verá las caras con, nada más y nada menos, que el mismísimo Depredador y algún que otro Xenomorfo.

Este idílico crossover, que ya hemos podido disfrutar sobre el papel en el cómic "Batman vs. Depredador" escrito por Dave Gibbons y dibujado por Andy Kubert, está rodado con un buen gusto envidiable, concentrando el alma de Gotham en un callejón oscuro durante una noche de lluvia. La fiel estética de 'Dead End', que llega a recordar al Batman de Tim Burton, ha sido alabada por personalidades de renombre en el mundo de la viñeta como el mismísimo Alex Ross.

‘Batman: City of Scars’

De nuevo, el guardián de Gotham planea sobre esta recopilación de fan films con ‘City of Scars’; una pieza próxima a los 30 minutos de duración dirigido por Aaron Schoenke, quien, tras varios proyectos de este corte, ha terminado dirigiendo junto a su hermano la serie ‘Super Power Beat Down’ para Machinima, en la que varios superhéroes se enfrentan en combates uno contra uno para medir su fuerza.

Con un presupuesto de 27.000 dólares, y rodado en 21 días, ‘City of Scars’ no luce tan bien como el resto de trabajos vistos hasta el momento —su duración es un factor a tener en cuenta—, pero supone una digna aproximación al personaje gothamita y su entorno, capitaneada por un Kevin Porter cuya voz termina de redondear su estimable encarnación de Batman.

‘Street Fighter: Legacy’

Introduzcámonos de lleno en el mundo del videojuego con ‘Street Fighter: Legacy’; un fan film dirigido por Joey Ansah —especialista y actor cintas como ‘El ultimátim de Bourne’— y Owen Trevor —‘Top Gear’—, que nos sumerge a lo largo de sus tres minutos en el universo de la clásica franquicia de juegos de lucha de Capcom.

La espectacular secuencia de lucha entre Ryu y Ken, además de impresionar gracias a su factura y calidad técnica, deja en pañales a cualquier aproximación a la franquicia vista hasta la fecha, y su buena recepción sirvió a sus realizadores como plataforma para lanzar las dos posteriores miniseries ‘Street Fighter: Assassins Fist’ (2014), y ‘Street Fighter: Resurrection’ (2016).

‘Portal: No Escape’

Si estaban ustedes vivos y conectados a internet en el año 2011, probablemente recibirían por alguna vía un enlace para ver esta auténtica maravilla. ‘Portal: No Escape’ calmó las ansias de un fandom que necesitaba ver una traslación de videojuego “Portal” a la acción real; y lo hizo con creces gracias a su impecable diseño de producción y a unos efectos visuales de primera categoría.

La jugada con este fan film le salió redonda a su director, Dan Trachtenberg, quien se vio catapultado hacia su salto al largometraje, nada más y nada menos que bajo el aval de J.J. Abrams en la muy recomendable ‘Calle Cloverfield 10’. Todo esto después de romper los contadores de visitas con 800.000 interacciones más que merecidas en el primer día. Todo un logro al alcance de muy pocos.

‘Half Life: Escape from City 17’

Parte 1:

Parte 2:

De “Portal”, pasamos a la que posiblemente sea la franquicia estrella de Valve: “Half-Life”; y lo hacemos con las dos partes de ‘Half-Life: Escape from City 17’: cortometrajes ambientados durante los acontecimientos vistos en la segunda parte y el “Episode One” de la franquicia de videojuegos.

Dirigido por los canadienses David e Ian Purchase, el proyecto ‘Escape from City 17’ es una masterclass sobre cómo economizar recursos y aprovechar todos los beneficios que aporta el medio digital para crear un espectáculo de espíritu hollywoodiense con, atentos, 750 dólares en total —500 para la primera, y 250 para la segunda parte—. El resultado dista muchísimo de lo que suele asociarse a una producción de tan ínfima envergadura, y se alza como uno de los mayores logros del movimiento fan film.

‘TIE fighter’

Existen decenas, puede que cientos, de fan films que vuelcan, en ocasiones con más pasión que efectividad, todo el amor del mundo sobre la mitología ‘Star Wars’. Desde ‘Darth Maul: Apprentice’ hasta el gélido ‘Rebel Scum’, la variedad de material basado en la saga galáctica es abrumadora, pero toda queda a años luz de esta pequeña gran joya de la animación.

‘TIE Fighter’, de Paul Johnson, es una auténtica orgía visual vestida con guitarras eléctricas que grita “años 80” a cada segundo de sus impecables siete minutos de duración. Una obra titánica, llena de detalle y maestría, creada por un solo hombre a lo largo de cuatro años, e inspirada en el videojuego homónimo de Lucasarts.

‘Mortal Kombat: Rebirth’

Después de dirigir el remake de ‘Fama’ en 2009, Kevin Tancharoen realizó este fan film respaldado por el especialista y coreógrafo Larnell Stovall —‘Capitán América: Civil War’—. El resultado de esta adaptación del videojuego de Midway Games habla por sí solo, con una factura notable y, por si esto fuera poco, con la aparición de Michael Jai White como Jackson Briggs —alias Jax—.

El fuerte impacto de ‘Mortal Kombat: Rebirth’ favoreció la producción de una serie de televisión —‘Legacy’— para Machinima estrenada en 2011 y respaldada por Warner Home Video, que ahora cuenta con dos temporadas disponibles para nuestro gozo y disfrute. Además de esto, ‘Rebirth’ puso en el punto de mira a Tancharoen para llevar la licencia de nuevo a la gran pantalla en forma de largometraje.

‘Hitman’ (Freddy Wong)

La ristra de fan films que engrosa la bobina Freddy Wong —youtuber, gurú de los efectos especiales, y creador de la genial web-serie ‘Video Game High School’— resulta interminables. No obstante, de entre genialidades varias como su visión del videojuego “Time Crisis”, me he visto obligado a rescatar este cortometraje que deja a la altura del betún a los dos largos que han adaptado, hasta la fecha, la licencia “Hitman”.

Wong captura la esencia que ha hecho grande al videojuego, sus dinámicas de juego, y su reconocible estilo en poco más de cuatro impagables minutos; algo que ni Xavier Gens ni Alexander Bach han conseguido en sus cintas de más de hora y media de duración. La caída a la piscina en cámara lenta termina de redondear el habitual espectáculo de comedia y acción de la factoría Wong.

‘Dragon Ball Z: Light of Hope’

¿Aún sentís esos sudores fríos recorriendo vuestra espalda cada vez que pensáis en aquella abominación titulada 'Dragonball: Evolution'? ¿Creéis que jamás os recuperaréis del daño causado a vuestros recuerdos de la infancia? Tranquilos, porque ‘Dragon Ball Z: Light of Hope’ os va a curar todos los males con su fantástico cortometraje basado en la imperecedera obra de Akira Toriyama.

Efectos especiales a la altura de las circunstancias, una planificación muy digna, y una batalla encarnizada que enfrenta a Gohan y Trunks con los androides 17 y 18 son los tres elementos clave de este fan film dirigido por Donnie McMillin. Actualmente, los episodios dos y tres de ‘Light of Hope’ están en pleno desarrollo, y ya cuentan con un teaser tráiler que, cuanto menos, promete mantener el nivel de su predecesor.