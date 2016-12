'Moonlight', 'La La Land' y 'Manchester frente al mar' están arrasando en la temporada de premios

Nos encontramos en plena temporada de premios. Y es que en Hollywood todas las asociaciones y colectivos relacionados con el mundo del cine entregan sus galardones anuales a las mejores producciones del año, una racha que se prolonga hasta la ceremonia de los Oscar, que tendrá lugar el próximo 26 de febrero. Sin embargo, por estas fechas, siempre hay una o dos películas que lideran la temporada; este año son tres, 'Moonlinght' de Barry Jenkins, 'La La Land' de Damien Chazelle y 'Manchester frente al mar' de Kenneth Lonergan.

Lideran la temporada de premios y son las grandes favoritas para los Oscars por un par de razones: todas acumulan entre 40 y 70 galardones, además de contar con el beneplácito generalizado de la crítica y el público aunque, curiosamente, están consideradas como películas minoritarias, indies o de autor, dejando entrever como ha ido cambiando la tendencia en Hollywood. A continuación, os hablamos de las oportunidades de cada una de ellas:

'Moonlight'

'Moonlight', el segundo largometraje de Barry Jenkins acumula la friolera de 71 galardones, incluyendo el de Mejor Película en los Gotham Awards o Los Angeles Film Critics, así como los de Mejor Director en New York Film Critics Circle y Chicago Film Critics. Es la película que acumula más galardones y por lo tanto, y como dicen los expertos, la gran favorita para ser la gran triunfador de los Oscar. Y es que además, el próximo 8 de enero opta a 6 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película y Dirección y se espera que opte como mínimo a las mismas en los Oscar.

Basada en la obra de teatro 'In Moonlight Black Boys Look Blue' de Tarell Alvin McCraney, estuvo en el punto de mira desde antes de su presentación oficial en el pasado Telluride Film Festival. Allí se convirtió en la gran sensación y unámimamente, la crítica la alabó a su paso por el Festival de Toronto, de Nueva York y el BFI de Londres, hasta ser considerada como una de las mejores 10 películas del 2016 del American Film Institute. Ahora, es la gran favorita al Oscar, sobre todo en la categoría de Mejor Película, Dirección y Actor de Reparto para Mahershala Ali. Llegará a os cines españoles el 10 de febrero.

'Moonlight' ha contado con un presupuesto de sólo 5 millones de dólares y en Estados Unidos ya lleva recaudados 12 millones, y aún está pendiente su estreno en el resto del mundo. Y es que a pesar de ser una película "minoritaria" su emocionante historia y su espectacular puesta en escena son suficientes. Y es que 'Moonlight' explora tres capítulos en la vida de un joven que lucha por conocerse a sí mismo y descubrir su verdadera sexualidad, topándose con homofobia, problemas sociales y tráfico de drogas.

'La ciudad de las estrellas - La La Land'

La otra gran favorita de esta temporada de premios es, sin duda, 'La ciudad de las estrellas. La La Land', la nueva película de Damien Chazelle -que con su anterior película 'Whiplash' también formó parte de la temporada de premios en 2014-. La película, que tuvo su presentación oficial en el Festival de Cine de Venecia, lleva acumulados 50 galardones, de los cuales, el más importante es el de New York Film Critics Circle, que normalmente coincide con la cinta que se lleva el Oscar a la Mejor Película.

Protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, esta última se hizo con la Copa Volpi de Venecia por su trabajo y es una de las grandes favoritas para alzarse con la estatuilla dorada el próximo 26 de febrero. Con presupuesto de 30 millones de dólares -bastante limitado considerando que se trata de un musical muy visual- 'La La Land' se estrenó el pasado 9 de diciembre en Estados Unidos y lleva acumulados internacionalmente, más de 35 millones de dólares, a falta de estrenarse todavía en muchos territorios.

Todavía no nos hemos topado con una crítica negativa de 'La La Land' y muchos críticos la consideran como una película en "la que quedarse a vivir". Un homenaje al Hollywood Dorado, nostálgica, bella, romántica y musicalmente genial, son algunos de los adjetivos más utilizados. Además, cuenta con uno de los tráiles más bonitos y emocionantes del año. Yo no sé vosotros, pero yo tacho los días del calendario para su estreno: llega a nuestro país el 13 de enero.

'Manchester frente al mar'

A 'Moonlight' y 'La La Land' les sigue muy de cerca 'Manchester by the Sea', el tercer largometraje del neoyorquino Kenneth Lonergan. Fue una de las grandes sensaciones del Festival de Cine de Sundance, acumula 47 de estos galardones previos y es otra de las 10 mejores películas para el American Film Institute. Lo más aplaudido de la película es el trabajo del actor Casey Affleck que acumula 19 de estos galardones convirtiéndose en gran favorito para el Oscar.

Vimos 'Manchester by the Sea' en el pasado Festival de Cine de Gijón, donde Casey Affleck también se alzó con el galardón a la Mejor Interpretación Masculina. Y no nos extraña, el actor elabora un cuidado y contenido personaje que trata de lidiar con la pérdida de su hermano y regresar a su pueblo natal, donde tendrá que enfrentarse a los recuerdos que llevan atormentándole toda la vida.

'Manchester by the Sea', cuyo reparto completan Michelle Williams y Kyle Chandler, ha contado con un escasísimo presupuesto de 8.5 millones de dólares y lleva recaudados más de 21, habiéndose estrenado de forma limitada en noviembre y con más copias el 16 de diciembre y tan sólo en Estados Unidos y Francia. La película llegará a nuestro país el próximo 3 de febrero, para aprovecharse de todo el buzz previo a los Oscar.

... pero ojo con 'Fences'

Mientras queda bastante claro que estas tres películas son las que dominan el juego y la carrera a por el Oscar, en un cuarto puesto -si hablamos de galardones previos- estaría la también muy comentada 'Fences', el tercer largometraje como director de Denzel Washington, con 18 premios acumulados, casi todos en su mayoría para la gran Viola Davis, que parte como gran favorita para el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Tanto Washington como Davis dan vida a los personajes que les valieron, respectivamente, un premio Tony por la obra de teatro que adapta la película.

Vía | Indiewire