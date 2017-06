Denis Villeneuve, Sofia Coppola y otros cuatro directores eligen sus películas favoritas del siglo XXI

El cine despierta pasiones y el hecho de elegir las que consideramos que son las mejores cintas de cualquier periodo de tiempo se presta mucho a la charla con otros amantes del séptimo arte. En esta ocasión ha sido el New York Times quien ha pedido a Denis Villeneuve, Sofia Coppola, Antoine Fuqua, Paul Feig, Brett Ratner y Alex Gibney que elijan sus películas favoritas de lo que llevamos de siglo XXI y ellos no han tenido problemas en mojarse al respecto.

Apenas seis títulos han aparecido mencionados por más de un director, pero ninguno de ellos lo ha sido en más de dos ocasiones, por lo que no nos queda otra que hablar de un empate técnico. No obstante, lo que más ha llamado la atención ha sido uno de los largometrajes elegidos por la responsable de 'Lost in Translation', pero ella misma da una convincente explicación al respecto. Sin más que añadir, os dejo con sus elecciones.

Denis Villeneuve

El cineasta canadiense no duda en decir que le resulta imposible elegir entre 'Pozos de ambición' y 'No es país para viejos', dos títulos que se enfrentaron en su momento en los Oscar con victoria de la segunda. Además, destaca la escena de la muerte del ciervo en 'Un profeta', el momento en el que Scarlett Johansson se sumerge en una piscina de oscuridad en 'Under the Skin' o la maravillosa locura de la cinta dirigida por Yorgos Lanthimos.

No obstante, lo más destacable de sus declaraciones es verle recordar que a finales del siglo XX la anterior generación de cineastas proclamaba que el cine que había muerto, algo con lo que no está para nada conforme.

Sofia Coppola

A todos nos ha chocado ver ahí a la simpática 'Padres por desigual', pero ella apunta que es la única película que ella y sus hijos pueden disfrutar por igual juntos, además de destacar que se trata de una cinta dulce y divertida. Me da que más de uno que la ignoró en su momento querrá comprobar hasta qué punto es eso cierto. Otro detalle que merece la pena subrayar es que prefiere ver películas extranjeras y subtituladas, algo aún inusual en Estados Unidos.

Antoine Fuqua

'Gravity' se queda fuera de la lista por poco, pero sí que la menciona cuando reflexiona sobre el hecho de que le gustan películas de todo tipo. De las demás destaca las interpretaciones de Viggo Mortensen, Adrien Brody y todo el reparto de 'Fences', una película que le recordó a su infancia en Pittsburgh. Además, aprovecha la mención a 'Munich' para equiparar a Steven Spielberg con Alfred Hitchcock, mientras que 'Gladiator' le hizo recordar la épica del cine de David Lean.

Paul Feig

Antes de ponerse en materia aclara que le gustan las películas con finales optimistas que te dejan con buen cuerpo y también tiene una debilidad por las cintas románticas. Solo con eso y su pasión por la comedia ya se entiende la presencia de muchas de las elegidas. Por su parte, de 'Moon' se limita a señalar que es una obra maestra y que tiene una de sus bandas sonoras favoritas, mientras que cree que Daniel Craig es el mejor James Bond de la historia.

Brett Ratner

Llama la atención que el responsable de 'Hercules' ('Rush Hour') haya incluido varios documentales, pero él mismo apunta que se trata de uno de sus géneros favoritos. Del resto conviene destacar que de 'Borat' comenta que no había visto nada igual desde que Eddie Murphy crease personajes inolvidables cuando él era apenas un niño o que no dude en señalar que nunca ha habido ni habrá otro director como Quentin Tarantino.

Alex Gibney

Era de esperar que el director de documentales como 'La mentira de Lance Armstrong' ('The Armstrong Lie') destacase varias obras así. De hecho, recuerda que vio 'The Gatekeepers' y 'Stories We Tell' durante el mismo día y que se sintió en éxtasis tras esa experiencia. No obstante, los primeros títulos que menciona son 'El viaje de Chihiro' y 'Promesas del Este', aprovechando para señalar que resulta imposible situar a una de ellas por encima de la otra.

PD: 'Pozos de ambición', 'No es país para viejos', 'Under the Skin', 'Promesas del Este', 'El Pianista' y 'Grizzly Man' son los seis títulos mencionados en dos ocasiones, ¿con cuál de ellos os quedáis vosotros?