Desvelada la historia detrás del mítico stormtrooper que se golpeaba la cabeza en 'Star Wars'

'Star Wars' es probablemente la saga cinematográfica más comentada de todos los tiempos, pero, como es normal, hay escenas que han dado de qué hablar a sus fans mucho más que otras. Lo curioso es que uno de los momentos más recordados se trata en realidad de un pequeño gazapo de 'La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza' en el que uno de los stormtroopers al servicio de Darth Vader se golpeaba en la cabeza. Ahora al fin se ha desvelado lo que pasó.

Ha sido el actor británico Laurie Goode el que ha explicado a Hollywood Reporter que él era quien estaba detrás de ese mítico stormtrooper. Él mismo recuerda que consiguió el papel a última hora para sustituir a Peter Dukes, quien había tenido que abandonar la película por una enfermedad. Curiosamente, Goode tampoco se sentía precisamente bien el día que rodaron esa escena y eso fue decisivo para lo sucedido, tal y como él mismo apunta:

En el segundo día de rodaje empecé a sentir molestias en el estómago. A media mañana ya había hecho tres o cuatro visitas al cuarto de baño. Tras volver a vestirme y estar de vuelta en el set, sentí la necesidad de volver con urgencia al baño de caballeros, pero me habían puesto dentro del plano. Sobre la cuarta toma y mientras arrastraba los pies, sentí retumbar mi estómago y "bang", me golpeé la cabeza. No me estaba moviendo demasiado rápido, fue más un rasguño, así que no me hice daño, pero nadie dijo "corten". Creí que el plano no era lo suficientemente amplio para que yo apareciera en pantalla.