Disney desvela el final original de 'Frozen' y los motivos para cambiarlo

Han pasado ya casi cuatro años desde el estreno de 'Frozen, el reino del hielo', la cinta de Disney que acabó convirtiéndose en la película animada más taquillera de todos los tiempos al ingresar 1.276 millones de dólares. Sin embargo, el largometraje dirigido por Chris Buck y Jennifer Lee estuvo a punto de ser muy diferente y ahora se ha hecho público su final original y los motivos por los que se decidió cambiarlo.

Peter Del Vecho, productor de 'Frozen', ha sido el que ha desvelado el desenlace previsto inicialmente en una entrevista concedida a EW, pero es que para llegar a él también se seguía un camino muy diferente que partía de la premisa de que Elsa era una mujer despechada tras haber sido plantada en el altar el día de su boda, por lo que decide congelar su propio corazón para no volver a amar nunca, lo cual se unía a la profecía de que un gobernante así traeria la destrucción a Arendelle:

Cuando empezamos con 'Frozen', Anna y Elsa no eran hermanas. Ni siquiera eran de la realeza. Anna no era una princesa. Elsa era una autoproclamada Reina del hielo, pero ella era una villana y pura maldad –más parecida a la historia de Hans Christian Andersen–. Comenzamos con una villana malvada y una heroína femenina inocente y el final implicaba una gran batalla épica con monstruos de nieve que Elsa había creado como su ejército...

En ese final original, Kristoff acudía al rescate en el último momento emulando a Han Solo, pero Hans desvelaba sus oscuras intenciones y para detener a las tropas de Elsa provocaba una avalancha sin importarle que eso pusiera en peligro a Anna, Elsa y todo Arendelle. Ahí es cuando Anna descubre que Elsa es su única esperanza y logra convencerla para salvar el reino con sus poderes.

El giro estaba en que el corazón congelado era en realidad algo metafórico y hacía alusión a Hans, que en realidad era un sociópata sin sentimientos. Posteriormente Elsa descongelaba su corazón, permitiéndose a sí misma volver a amar. Del Vecho confiesa que no estaban muy satisfechos con ese desenlace y nos da sus motivos:

El problema fue que nos sentimos como si esta película ya la hubiéramos visto antes. No era satisfactorio. No teníamos ninguna conexión emocional con Elsa. No nos preocupábamos por ella porque se había pasado toda la película siendo la villana. No estábamos atraídos. No te podías identificar con los personajes.