Disney nos descubre las mejores autorreferencias de sus películas animadas en este vídeo

Hace apenas unas semanas os traíamos un vídeo que mostraba los easter eggs más llamativos de Pixar que conectaban todas sus películas entre sí. Una simpática práctica que ha ganado notoriedad durante los últimos años por la popularidad de los universos compartidos. Sin embargo, Disney ya lo hacía antes incluso que Pixar y ahora han lazando otro fantástico vídeo con sus mejores referencias internas.

El montaje sigue la misma línea que el de Pixar, es decir, empieza por una película y va saltando a otras de una en una en función de los huevos de pascua que aparecen en cada una de ellas. En esta ocasión arrancamos con 'Mulan' y finalizamos con 'La Cenicienta' ('Cinderella'), pasando, entre otras, por títulos tan emblemáticos como 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'), 'Aladdin' o 'La Sirenita' ('The Little Mermaid').

Unos deliciosos homenajes que quizá uno no llegue a captar durante el primer visionado, pero que ayudan a seguir descubriendo nuevas cosas cuando volvemos a ellas. Como es lógico, algunas son más sencillas de detectar que otras, pero es que esto no dejar de ser un curioso añadido y no algo que haya que planificar con cuidado para respetar una serie de normas.

Lo único negativo del vídeo es que solamente se incluye un easter egg, seguramente para mantener esos saltos de título en título de una forma fluida y clara, porque por ejemplo en 'Vaiana' ('Moana') hay alguno más aparte de la aparición de Sven, el reno de 'Frozen', como demuestra esta imagen de la película en la que también podemos ver este guiño a Baymax de 'Big Hero 6':

PD: ¿Estarán haciendo algo similar en sus adaptaciones en imagen real sin que nos hayamos dado cuenta aún?