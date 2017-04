Dwayne Johnson quiso ser Jack Reacher pero los productores eligieron a Tom Cruise

Es habitual que en Hollywood se barajen diferentes intérpretes para un papel. Hay muchos motivos para ello, desde la posibilidad de que tu elección favorita no esté disponible -o no acepte- hasta que un actor se ofrezca para el papel cuando sus responsables no contaban con esa posibilidad. Este último fue el caso de 'Jack Reacher', ya que Dwayne Johnson quiso ser el personaje creado por Lee Child pero los productores se decantaron por Tom Cruise.

Lo cierto es que el antiguo luchador de 'Pressing Catch' luchó por el papel hace unos diez años, una época en la que su popularidad distaba mucho de ser la que tiene a día de hoy. Para que os hagáis una idea, en 2007 lideró 'Papá por sorpresa' ('The Game Plan'), no siendo hasta 2011 cuando su carrera aceleró gracias a 'Fast & Furious 5'. El propio Johnson desveló lo sucedido en su cuenta de twitter:

Yup, luv the character. Bout 10yrs ago I went after the role, but Cruise got it. Was great motivation for me to always stay hungry. https://t.co/bwpZfEVIMm