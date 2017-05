El final original de 'Déjame salir' cambia por completo las sensaciones que te deja la película

'Déjame salir' ('Get Out') es la película de terror más comentada de lo que llevamos de 2017. En España no hemos podido disfrutar de ella hasta ayer, pero en Estados Unidos se estrenó hace ya casi tres meses, por lo que actualmente allí se habla más de ella por el inminente lanzamiento en el mercado doméstico. Uno de los extras más jugosos va a ser el final original que Jordan Peele decidió cambiar en el último momento.

El propio Peele, que dirige y escribe la película, comentó sobre este desenlace que dejaba al público con ganas de que sucediera algo diferente. Por suerte, logró los fondos necesarios para rodar el que se incluyó finalmente en la película. Lo único que os adelanto es que se produce un cambio brutal basado en único detalle. Para saber más, tenéis el vídeo más abajo, donde, obviamente, hay muchos spoilers.

Por mi parte, creo que esa primera versión rodada por Peele encaja muy bien en todo lo relacionado con la visión sobre el racismo de 'Déjame salir', pero también es un bajón anímico tremendo que rompe de lleno con ese tono cómico que también sobrevuele en todo momento en la película. Digamos que ganó el que deja con mejor sabor de boca a los espectadores, pero no tengo del todo claro que sea el mejor de los dos.

Además, Peele ha comentado que en su momento llegó a escribir múltiples finales para su ópera prima -es algo lógico en prácticamente cualquier largometraje, aunque la mayoría de ellos nunca acaban viendo la luz del día de forma alguna-, y también se ha pronunciado sobre otro de los que llegó a barajar, describiéndolo de forma detallada:

Rod (LilRel Howery) llega para asaltar la comunidad y logra entrar. Está buscando a Chris (Daniel Kaluuya) y le ve en una ventana y grita "¡Chris!" Entonces Chris se da la vuelta y dice: "Le aseguro que no sé de lo que me está hablando"

Un final retorcido -aunque quizá un poco obvio- y que tampoco encaja mal con lo visto previamente, pero parece que el final más esperanzador es el que mejor funciona. Además, limita muchísimo una posible secuela -seguro que en Universal estarían encantados de hacerla tras ver como 'Déjame salir' ha recaudado ya más de 214 millones de dólares frente a un coste de apenas 4,5-, un detalle que no debemos pasar por alto. Yo al menos no quiero ver una innecesaria 'Déjame salir 2'.

'Déjame salir' aparece a la venta este próximo 23 de mayo tanto en dvd como en blu-ray en Estados Unidos, por lo que seguro que surgen más novedades sobre la película durante estos próximos días. Por lo pronto, también se van a incluir varias escenas eliminadas, así que habrá que estar atentos por si añaden algo realmente jugoso.