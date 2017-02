El mundo del cine se despide de Bill Paxton

La muerte de Bill Paxton ha sacudido al mundo del cine. Entre Oscars, equivocaciones y bochornos, la noticia se ha ido diluyendo durante el día, pero el impacto entre la comunidad del cine americano su muerte ha caído como un jarro de agua fría, puesto que con tan solo 61 años su marcha ha sido inesperada. A veces es muy difícil hacerse a la idea de la muerte de una cara tan querida y reconocible.

Y es que su presencia era un sinónimo de ciertas garantías. Muchas veces secundario de oro, sus personajes eran cercanos, citables y generalmente agradables. Era conocido como cálido y amable con sus fans que han sido los primeros en recordar en las redes sociales que tenía la distinción de ser el único actor que había sido asesinado por los tres grandes monstruos de ciencia ficción: un terminator, un alien y un depredador.

Efectivamente, tuvo mucha relación con estas grandes sagas gracias a su condición de actor fetiche de James Cameron Incluso en 'Titanic' lucía carismático tan solo como la persona que escuchaba el relato de Kate Winslet. A lo largo de su carrera hizo muchos y variados amigos en la industria y esto se ha notado en la cálida despedida de tantos amigos y compañeros.

Algunos de los más cercanos en su carrera han querido dedicarle bonitas palabras.

James Cameron: "Bill deja un vacío tan grande. Fuimos amigos íntimos durante 36 años, desde que nos conocimos en el set de una película de Roger Corman de ínfimo presupuesto. Entró en el set, y yo le di una palmada en la mano con un pincel y le señalé una pared diciendo '¡Pinta eso!' Reconocemos rápidamente la chispa creativa mutuamente y nos hicimos rápidamente amigos. Lo que siguió fuerom 36 años de películas juntos, ayudar a desarrollar los proyectos de cada uno, ir a viajes de buceo juntos, viendo a nuestros niños crecer, e incluso buceando en el Titanic juntos en submarinos rusos. Era una amistad de risa, aventura, amor al cine y respeto mutuo. Bill escribía hermosas cartas, sentidas y reflexivas, un anacronismo en esta era de taquigrafía digital. Nunca descuidaba sus relaciones con la gente, siempre preocupándose y por los demás. Era un buen hombre, un gran actor y una dínamo creativa. Espero que en medio la vorágine de la noche de los Oscar, la gente tome un momento para recordar a este hombre maravilloso, no sólo por todas las horas de alegría que nos trajo con su presencia de pantalla viva, sino por el gran ser humano que era." Gale Anne Hurd: "El cielo ahora es mucho más divertido viviendo tú allí". Arnold Schwarzenegger: "Bill Paxton podía desempeñar cualquier papel, pero él era el mejor siendo Bill. un gran ser humano con un corazón enorme. Mis pensamientos están con su familia." Tom Hanks: "Bill Paxton era, simplemente, un hombre maravilloso. Un hombre maravilloso ... Hanx".

Una de las despedidas mas curiosas ha sido la de la comunidad de cazadores de tormentas y huracanes, que han rendido tributo a Paxton creando sus iniciales con coordenadas GPS en homenaje a quien interpretó a un aguerrido caza-huracanes en 'Twister'(1996)

Hundreds of storm chasers pay tribute to late actor Bill Paxton by spelling out his initials using GPS coordinates. https://t.co/8GrFGR0aKi pic.twitter.com/kRFp01HeWJ — ABC News (@ABC) 27 de febrero de 2017

La red se ha llenado de homenajes e ilustraciones que valoran al actor con el cariño del fandom más dedicado, de geeks y aficionados a la ciencia ficción.

An Alien, a Predator & a Terminator pouring out 40s at Bill Paxton's grave - requested by @pattonoswalt via our mutual Twitter followers pic.twitter.com/OzFYnymtLf — Jim'll Paint It (@Jimllpaintit) 28 de febrero de 2017

Ya en el mundo del cine. Muchos de sus compañeros han querido despedirse de este actor que ganó un Emmy y estuvo nominado hasta en cuatro ocasiones a los Globos de Oro.

Crushing. #RIPBillPaxton A gr8 talent & spirit. His passion contributed so much 2 #Apollo13 & all his wrk. We'll miss the hell out of U Bill https://t.co/j2Khv6fmCP — Ron Howard (@RealRonHoward) 26 de febrero de 2017

Some of my favorite memories are of floating around in a tiny vessel with big hearted,hilarious,brilliant Bill Paxton. Sad day. — Kevin Bacon (@kevinbacon) 26 de febrero de 2017

He made this movie great--he acted his heart out. What a talented man. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/rUcmmYME3h — Helen Hunt (@HelenHunt) 26 de febrero de 2017

Nooooo. Bill Paxton is gone. Such a funny, talented, loving human. Louise & the children & family my ❤& support 2 u. #truelies pic.twitter.com/d4zleWdOrR — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 26 de febrero de 2017

Rest In Peace my sweet friend. pic.twitter.com/1QC7pzDZPz — Julie Benz (@juliebenz) 26 de febrero de 2017

Bill Paxton was simply one of the greatest people ever. To know him was to love him. I loved him. Huge love to Louise, Lydia and James. Xo — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 26 de febrero de 2017

Condolences to the family of Bill Paxton. I just heard the news. — William Shatner (@WilliamShatner) 26 de febrero de 2017

The loss of Bill Paxton is such awful news! A wonderful actor who was as much fun to work with as he was to watch onscreen. #Heartbreaking pic.twitter.com/k6fWvMJ6kC — Mark Hamill (@HamillHimself) 26 de febrero de 2017

RIP Bill Paxton. Time to rewatch his excellent work in this: pic.twitter.com/6161Xne7Ge — Anthony Bourdain (@Bourdain) 26 de febrero de 2017

You were a great friend to me, Bill. AND one of the finest actors to share a set with. Sending so much love to Bill Paxton's family. — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) 26 de febrero de 2017

Very sad to hear about Bill Paxton. His talent, enthusiasm and energy were unique. Our thoughts are with his family pic.twitter.com/W4IVuILHxv — Cary Elwes (@Cary_Elwes) 26 de febrero de 2017

I'm devastated about the passing of Bill Paxton. He was always so kind & supportive. Funny & wise. A talented actor whom I will miss. RIP — Bryan Cranston (@BryanCranston) 26 de febrero de 2017

Really bummed to hear about Bill Paxton this morning. Great guy, energy and always smilin'. Strength to the Paxton family. #restinlove — Dwayne Johnson (@TheRock) 26 de febrero de 2017