Amigos, actores, directores y músicos se despiden de Jonathan Demme, un "campeón del alma"

Ayer nos enterábamos de la tristísima noticia del fallecimiento de Jonathan Demme, director de títulos tan emblemáticos de la historia del cine como 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs', 1991) o 'Philadelphia' (1993), entre otras. Pero, además de su excelente trabajo como director que marcó a varias generaciones, Demme era muy querido dentro de la industria del cine y del arte en general.

Debido a ello, las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y condolencias por su desaparición: desde estrellas con las que trabajó, pasando por grandes amigos o que tuvieron la fortuna de conocerle en alguna ocasión o, simplemente, gente que le admiraba. Recopilamos los más destacados mensajes de despedida y en recuerdo del gran Jonathan Demme.

"Una gran corazón, una tienda de campaña, un hombre compasivo que albergaba en su vida a personas necesitadas y lo hacía a través del potencial del arte, la música, la poesía y el cine, una gran pérdida para el mundo" Meryl Streep

Very sad to hear of the passing of the great Jonathan Demme. Admired his movies, his documentaries, his concert films. He could do anything. — edgarwright (@edgarwright) 26 de abril de 2017

"Muy triste conocer la noticia de la muerte del gran Jonathan Demme. Admiraba sus películas, sus documentales, sus películas concierto. Podía hacer cualquier cosa"

Silence of the Lambs

Stop Making Sense

Something Wild



Demme. God. — ChristopherMcQuarrie (@chrismcquarrie) 26 de abril de 2017

El Silencio de los corderos Stop Making Sense Algo Salvaje Demme. Dios.

"Fue de las personas más cariñosas que he conocido, desbordaba bonhomía. Le conocí en el año 85 del siglo pasado y desde entonces nos hemos visto regularmente en Nueva York, siempre con el mismo entusiasmo y mutua admiración. Fue un director brillante que mereció mejor carrera de la que tuvo. Empezó con Roger Corman dirigiendo una explotation movie muy divertida, Caged Heat. Que yo recuerde hizo cuatro obras maestras Algo salvaje, El silencio de los corderos, La boda de Rachel y uno de los mejores musicales pop que ha dado el género, Stop Making Sense con los Talking Heads. Le vi por última vez en Nueva York a finales del año pasado, fue el moderador de un coloquio que a propósito de Julieta organizó el Director's Guild de América y como todo lo que tocaba convirtió el evento en algo mucho más cálido y emocionante de lo que suelen ser estos encuentros. No creo en las jerarquías angelicales, pero si existen Jonathan Demme fue un verdadero ángel." Pedro Almodóvar

Jonathan Demme was a true inspiration. From humble Corman roots to deftly handling genre (sometimes more than one),he was an original.#RIP pic.twitter.com/ahtSdkvHvd — Joe Lynch (@TheJoeLynch) 26 de abril de 2017

"Jonathan Demme era una verdadera inspiración. Desde las humildes raíces de Corman hasta el manejo absoluto del género (sa veces más de uno), era muy auténtico"

Mi corazón está roto por haber perdido a un amigo, un mentor, un tipo tan singular y dinámico que era necesario diseñar un huracán para contenerle. Jonathan era tan extravagante como sus comedias y tan profundo como sus dramas. Era pura energía, el animador imparable para cualquier persona creativa. Tan apasionado por la música como por el arte, fue y siempre será un campeón del alma. JD, el más querido, algo salvaje, hermano de amor, director de los corderos. Me encanta ese tipo. Lo amo tanto. Jodie Foster

Estoy en shock y muy triste por enterarme de la muerte de Jonathan. Era uno de los mejores además de ser un buen tipo y tener un gran espíritu. Mis condolencias a su familia. Anthony Hopkins

Dearest JD, In this moment when words fail me, I am so grateful to the light which lets me see you everywhere, in everything. Thank you for cracking open the heart which is now breaking (it's always worth it). My favorite rebel angel... I love you forever. See you later x Una publicación compartida de Anne Hathaway (@annehathaway) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 8:16 PDT

"Queridísimo JD, en este momento en el que las palabras me fallas, estoy muy agradecida por la luz que me permite verte en todas partes, en todo. Gracias por abrir el corazón que ahora se rompe (siempre vale la pena). Mi ángel rebelde favorito. Te querré siempre. Nos vemos pronto."

"Cada vez que me encontraba a Jonathan, estaba lleno de entusiasmo y excitación por un nuevo proyecto. Le hacía tan feliz hacer películas. Sus películas tienen un lirismo interior que vuelan solas, incluso una historia como "El silencio de los corderos". Siento una gran admiración por Jonathan como un cineasta. Me encanta la frescura de su estilo y su excelente uso de la música, desde Buddy Holly hasta Miklos Rozsa. Hay mucho más que decir, y apenas sé por dónde empezar. Yo también lo amaba como amigo, y para mí siempre fue joven. Mi joven amigo. La idea de que se haya ido me parece imposible." Martin Scorsese

"Aquí en la E Street, estamos profundamente apenados al conocer la noticia del fallecimiento de Jonathan Demme. Él fue una inspiración para mí, un director de cine maravilloso y un gran espirítu. Siempre sonriendo, siempre involucrado con el mundo y siempre empujándote para que alcanzaras lo mejor de tí. Le echaré muchísimo de menos." Bruce Springsteen

Jonathan nos enseñó cómo de grande puede ser el corazón de una persona y cómo éste guiaba nuestra vida y lo que hacíamos en ella. Era uno de los grandes" Tom Hanks

"¿Por dónde empiezo? Las palabras no son suficientes cuando el corazón duele tanto. Tú, maestro de humanidad. Tú, genio contador de historias. Tú, hombre generoso y cálido. Tú, alma especial. Me has enseñado tanto sobre la vida y el arte y sobre defender lo que uno cree. Hiciste que fuera mejor en mi oficio. Y el tiempo que pasé contigo lejos de la cámara y el escenario me hizo mejor ser humano. Eres verdaderamente irremplazable. Voy a echarte mucho de menos, mi dulce amigo. Espero que volvamos a encontrarnos alún día, JD. Descansa en paz." -- Justin

Deeply sad to hear my friend, neighbor, and colleague Jonathan Demme has passed on. He was one of the real good guys. I miss you, buddy. — Stephen King (@StephenKing) 26 de abril de 2017

"Muy triste al saber que mi amigo, vecino y colega Jonathan Demme ha muerto. Él era uno de los tipos realmente buenos. Te echo de menos, amigo"

Happier times. I will always love you Jonathan Demme. pic.twitter.com/grZRknHClb — Nia Vardalos (@NiaVardalos) 26 de abril de 2017

"Tiempos felices. Siempre te querré Jonathan Demme."

I know now that this was also the last time I saw Jonathan Demme. Fitting that it was in an act of love and generosity. Such a kind man. https://t.co/qYUZqXz2NU — Barry Jenkins (@BandryBarry) 26 de abril de 2017

"Sé que esta fue también la última vez que vi a Jonathan Demme. Encajando en un acto de amor y generosidad. Un hombre amable."

Just heard Jonathan Demme has passed. I can't process. He's a hero, an artist, an example, a goal, a visionary, a pinnacle & a master. RIP — Paul Feig (@paulfeig) 26 de abril de 2017

"Acabo de enterarme de la muerte de Jonathan Demme. No puedo procesarlo. Es un héroe, un artista, un ejemplo, una meta, un visionario, un pináculo y un maestro. RIP"

Jonathan Demme was a great artist, humanitarian, activist & a warm encouraging colleague. I've known very few like him. He will be missed https://t.co/wQv5QRqHoN — Ron Howard (@RealRonHoward) 26 de abril de 2017