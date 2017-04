Los espeluznantes finales alternativos de 'El proyecto de la bruja de Blair'

Han pasado casi 18 años desde que 'El proyecto de la bruja de Blair' (The Blair Witch Project,1999) se convirtiera en una de las primeras películas virales en el cine gracias a una ingeniosa campaña de marketing que utilizaba Internet antes de ser masivo, para expandir la mitología de la leyenda de una bruja en Burkittsville, Maryland. La película asustó al mundo, pero su inquietante final no era el que originalmente quería el estudio.

En una entrevista a Entertainment Weekly, los cineastas Dan Myrick y Eduardo Sánchez hablaron sobre el desenlace de su película, explicando que no querían a una persona con un traje de bruja mala y que al no tener dinero, no podían hacer ningún efecto especial, de ahí ese momento algo inexplicable, pero que da la idea de que algo sobrenatural está sucediendo.

El final de la película muestra a Mike (Michael Williams) parado en una esquina, lo que hacía una referencia a una historia que habían oído antes, de un residente que entrevistaron mientras grababan su documental. De repente, Heather (Heather Donahue), que está sosteniendo la cámara, a través de la cual vemos a Mike, grita antes de ser golpeada en la cabeza, con la cámara cayendo y dando a la película un cierre siniestro.

Pero los "test screenings" mostraron que el público estaba confundido por ese final, aunque no por ello menos asustados. Artisan Entertainment estaba preocupada y querían que Myrick y Sánchez rodaran algo más definitivo, así que les dio el dinero que necesitaban para acabarlo. En todos los finales le dieron a Mike un final mucho más horrible: colgado de un lazo o crucificado en uno de los hombres de palo.

Pero al final, tras deliberar con aquellos, lo que hicieron fue filmar la escena en la que se cuenta la historia del asesino Rustin Parr, que hacía que los niños permanecieran en la esquina de la casa mientras mataba a sus otras víctimas, dándole al final un sentido claro que, a pesar de que los ejecutivos quedaron indecisos, dejaron que el dúo mantuviera en el montaje definitivo. Ahora podéis ver todas las tomas alternativas: