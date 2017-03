El vídeo que demuestra que con el cine se aprende historia

Una de las razones por las que me fascina el cine desde que tengo uso de razón es porque siempre me ha enseñado cosas. Además de enseñarme diferentes e infinitas formas de comportamiento del ser humano y acercarme a otras realidades y culturas tan alejadas a la mía,el cine me ha enseñado historia. Bueno, Historia, con H mayúscula.

Y es que el cine ha encontrado en la Historia inspiración y aunque estemos acostumbrados a ver películas históricas y basadas en acontecimientos reales, lo cierto es que nos ha permitido conocer de cerca -gracias a las labores de documentación- acontecimientos MUY conocidos, otros clave para la historia universal y otros totalmente desconocidos que nos han descubierto un lado nuevo de la historia.

"¿Y a qué viene todo esto?", os preguntaréis. Muy fácil: nos hemos topado en la web con un extraordinario vídeo, realizado por el usuario de Vimeo, Vugar Efendi, en el que compara imágenes de acontecimientos reales y su adaptación cinematográfica, terminando la descripción del vídeo con un: "Sólo para uso educativo".

Aunque en el vídeo, sólo compara momentos históricos que ya tienen su imagen propia, lo que resulta fascinante es la precisión con la que dichos acontecimientos son retratados en el cine, ya sea en actuación, ambientación y hasta en posición de cámara. Así, vemos momentos de 'Jackie' (Pablo Larraín, 2017) y la grabación real de Jackie Kennedy enseñando la Casa Blanca, la famosa marcha de Martin Luther King retratada en 'Selma' (Ava DuVernay, 2014) y muchos otros.

Sí, el cine es mucho más que mero entretenimiento y es algo que parece que nuestros políticos no quieren ver ni entender. El cine, además de un arte y un oficio, nos abre horizontes, nos muestra lugares y emociones inimaginables y sí, nos educa y nos define.