Encuesta de la semana | Lo mejor y lo peor con muertos vivientes

Aprovechando que anoche finalizó la 7ª temporada de 'The Walking Dead', la serie que ha puesto de moda el subgénero zombie, resucito esta sección para hablar de los muertos vivientes en el cine. Más abajo he dejado un cuestionario para que cada uno por su película favorita y la peor que ha visto hasta ahora con una historia donde estas populares criaturas tenían importancia.

Dos aclaraciones. Como siempre, he dejado decenas de sugerencias pero no tienes que votar a ninguna de ellas; puedes marcar la opción "otro" y escribir el título que prefieras. Por otro lado, aunque hay películas anteriores con zombis, vamos a partir del concepto del "no muerto" que popularizó George A. Romero con su clásico de 1968, al que sumamos el más moderno "infectado" o "zombi rabioso".

Personalmente, el muerto viviente siempre me ha parecido una idea fascinante con la que jugar en el cine (o en la ficción en general). Y aunque me divierten las tramas donde simplemente lo usan de manera superficial, como excusa para mostrar escenas violentas, gore, terror, acción o humor, lo que más me interesa es la lectura social y política que introdujo Romero.

No pretendo influir en la encuesta, de hecho no voy a votar por ninguna película del maestro estadounidense, pero es justo reconocerle el mérito de aportar metáforas al género, que el zombi no fuera un simple monstruo, iniciando un camino que sería explotado durante décadas. Hasta hoy. Sólo tienes que echar un vistazo a la calle, la televisión o tu propio entorno, para encontrar situaciones e imágenes que podrían estar protagonizadas por muertos vivientes.