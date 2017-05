"Es como seguir follando después de correrte", Ian McShane ofrece su punto de vista sobre la actuación en Hollywood

Los blockbusters tienen como gran finalidad conseguir que la mayor cantidad de espectadores se lo pase pipa, dejándose así enormes cantidades de dinero en la compra de entradas. Luego no todos cumplen con ese promesa implícita, pero donde la diversión puede reducirse mucho es para los actores durante el rodaje por lo exigentes que son este tipo de producciones. Ian McShane, al que actualmente podemos ver en la serie 'American Gods' ha sido el último en pronunciarse al respecto.

En una reciente entrevista para Vulture, el inolvidable Al Swearengen de 'Deadwood' ha comentado su experiencia participando en películas como 'Blancanieves y la leyenda del cazador' ('Snow White and the Huntsman'), 'Jack el cazagigantes' ('Jack the Giant Slayer'), 'Hércules' o 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' ('Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'). Para ello ha recordado su encuentro con uno de los mejores directores de la historia hace ya casi 50 años:

Oh, Dios. Dios. Es sólo que... no puedes... tienes que ser paciente, porque se hace eterno. Johnny Depp es un gran tipo, adoro a Johnny; es un gran tipo pero llega un punto cuando estás rodando esto que te agotas. Recuerdo que estaba haciendo una película con Ava Gardner en los estudios Pinewood en 1969; se titulaba 'La viuda del diablo' ('The Ballad of Tam Lin'), y al mismo tiempo Billyw Wilder estaba rodando su película sobre Sherlock Holmes allí. Había estado allí durante 20 semanas. Estaba en un bar y allí fuera estaba Wilder, con un martini. Fui y le dije: "Señor Wilder, quiero decirle que soy un gran fan de sus películas. ¿Cómo va todo?" Y él dijo: "Gracias, ¿Que cómo va todo? Después de 20 semanas es como seguir follando después de haberte corrido". En estas películas es así. Cuando estás haciendo 'Hércules' es como si "Bueno, me he corrido, pero tengo que seguir haciéndolo". Porque es así. Son implacables, son máquinas, porque ruedan muchísimo material.

Creo que nadie había dado nunca una descripción tan elocuente de todo lo que demanda de ti una cinta de esas características. Además, los tiempos han cambiado mucho y ahora los blockbusters incluyen multitud de incomodidades adicionales que además limitan mucho lo que los actores pueden hacer. McShane señala lo siguiente sobre 'Blancanieves y la leyenda del cazador' y 'Jack el caza gigantes':

Hice una que se auto-consideraba más artísticas. Se llamaba 'Blancanieves y la leyenda del cazador'. Nosotros éramos lo mejor de ella, los enanos, pero para cuando teníamos puestos los 6.000 prostéticos y los culos falsos, ellos solamente podían rodar con nosotros durante tres horas. Eso fue un poco triste. Y había otra... ¿cómo se llamaba? (el entrevistador le da el título de 'Jack el cazagigantes'). Cuando llevas una armadura dorada y una barba estilosa, ese es el papel. No tienes que interpretar. Es como: "¿Puedo eliminar todas mis líneas de diálogo y simplemente estar aquí sentado en un caballo?" Bryan Singer solía decir: "¿Puedes darle las líneas a la persona que está detrás de ti?" Y yo respondía: "¡No puedo girar mi jodido cuello! Llevo una armadura dorada y cada vez que la giro, cruje. ¿Qué cojones es eso?" En esas películas, la mitad del tiempo estás riéndote y la otra mitad pensando en el enorme cheque que vas a llevarte. ¿Qué hace eso, te empeñece? No lo creo, pero tienes que estar preparado, porque es una forma de rodar completamente diferente.

Está claro que los blockbusters son una maquinaria muy bien engrasada en la que los actores no dejan de ser una pieza más, pero también que la mayoría de ellos opta por respuestas políticamente correctas a la hora de pronunciarse al respecto, sobre todo en el caso de las grandes estrellas. En el caso de McShane, él va a cumplir 75 años este próximo mes de septiembre y es un intérprete muy solicitado, por lo que puede permitirse decir este tipo de cosas.

Al final todo se reduce a que son las películas por las que vas a cobrar mucho más dinero, así que no te queda otra que plegarte a todo lo que pidan de ti, incluso aunque en algunos casos tu trabajo pueda parecer que se limita a estar simplemente allí. Son las reglas del juego si quieres "jugar" en la primera división del cine.