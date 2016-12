'Escuadrón Suicida' es la película más relevante de 2016, según IMDb

Estamos en el mes de las listas de lo mejor y lo peor del cine, lo cual nos da la oportunidad de reflexionar, apuntar títulos que se nos pasaron y también valorar el criterio de quien realiza la selección (aquí está la mía). A pesar de que la comunidad de usuarios de IMDb es muy variada, a menudo sus puntuaciones se usan como argumento en una discusión sobre la calidad de un film o un director; este post puede cambiar esa costumbre.

La web ha publicado su TOP 10 de 2016 y en el nº1 aparece 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad'), la adaptación del cómic de supervillanos dirigida por David Ayer. Cierto es que ha sido un gran éxito de taquilla (recaudó 745 millones de dólares) y a pesar de todos sus problemas me parece que logra su principal objetivo: entretener, divertir. Dicho eso, ¿ la mejor la película más destacada del año? ¡¿Estamos locos?! Quizá sea una manera sutil de insultar a los críticos, cada vez más cuestionados por los fanboys... Más abajo puedes consultar los demás títulos.

ACTUALIZACIÓN: He corregido el titular y una frase del post porque malinterpreté la información de IMDb: se refieren a los estrenos más destacados o populares del año, no los mejores. Han tenido en cuenta la actividad (lecturas, consultas) que ha recibido cada uno, no sus críticas o resultados en taquilla.

Las 10 películas más relevantes de 2016, según IMDb

Lo más llamativo: cinco películas de superhéroes en los cinco primeros puestos. Teniendo en cuenta que además han dado mucho dinero a sus respectivos estudios, es evidente por qué Hollywood sigue apostando muy fuerte por esta moda. Bueno, por mi parte me alegra ver en la lista a 'Cazafantasmas' y 'Warcraft', dos trabajos que merecen más amor del que han recibido. ¿Qué opinas de la lista?

Vía | IMDb