Este fantástico vídeo demuestra que 'Blade Runner 2049' podría ser un reboot de la original

Si eres de los afortunados que ya han podido ver el teaser de ‘Blade Runner 2049’ proyectado en la inmensidad de una pantalla de cine, probablemente aún no hayas sido capaz de devolver tu mandíbula a su posición original. Si no eres uno de ellos, probablemente tu reacción haya sido similar al ver su fascinante último tráiler en tu portátil, tablet, o donde quiera que lo hayas disfrutado.

Sea como fuere, cualquiera de los avances vistos hasta ahora de la continuación del clásico de Ridley Scott son capaces de cortar el aliento gracias al magnífico despliegue audiovisual creado mano a mano entre el realizador Denis Villeneuve —'La llegada' (‘Arrival’)—, el director de fotografía Roger Deakins —‘Skyfall’—, y el diseñador de producción Dennis Gasner —‘Big Fish’—. Una vuelta al imaginario tech-noir de la original del 82, cuya fidelidad ha sido evaluada por la gente de IMDB en este genial vídeo en el que enfrentan ‘Blade Runner’ a lo visto hasta ahora de ‘2049’.

Huelga decir que parece que el tiempo no ha pasado lo más mínimo por la ‘Blade Runner’ original, cuya dirección de fotografía recayó sobre los hombros de Jordan Cronenweth —‘Primera plana’—. No obstante, la maestría de Deakins, quien, actualmente, y con permiso del señor Lubezki, es el mejor profesional en su campo, no sólo ha hecho posible captar la esencia del material de referencia, sino que la ha elevado a la máxima potencia en un deleite para nuestras retinas.

‘Blade Runner 2049’ se estrenará el próximo diez de octubre en nuestras pantallas con Ryan Gosling dando vida a K, el nuevo cazador de replicantes protagonista. Hasta entonces, podemos paliar la espera reproduciendo su tráiler en bucle y dejándonos las huellas dactilares en el botón de “capturar pantalla” de nuestro ordenador para crear el mejor surtido de wallpapers que podamos desear fotograma a fotograma.