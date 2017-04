Este habría sido el final de 'Fast and Furious 7' si Paul Walker no hubiera fallecido

'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious') ya ha llegado a los cines y nadie duda de que va a convertirse en otro taquillazo. Eso sí, está por ver que logre llegar a las cifras de la séptima entrega, pero es que allí la trágica muerte de Paul Walker también influyó lo suyo para convertirse en la sexta película más taquillera de todos los tiempos con una recaudación mundial de 1516 millones de dólares.

Lo que ahora nos interesa de 'Fast and Furious 7' es que habría tenido un final diferente si Walker no hubiera fallecido en un accidente de coche. Chris Morgan, guionista de la película -y de todas las entregas de la saga desde 'A todo gas: Tokyo Race' ('The Fast and the Furious: Tokyo Drift')- nos desvela cuál era exactamente la historia de Brian O'Conner que querían contar:

El final original, si lo recuerdo correctamente, era con nuestros chicos resolviendo el problema y convirtiéndose, de nuevo, en unos forajidos. Era un final más o menos feliz que daba a entender que iban a trabajar en el siguiente robo. Pero el centro de este final era Brian, el personaje de Paul, que se pregunta quién es. El personaje de Paul solía ser un policía que vivía en el grueso de la acción y un corredor, y todo eso, y ahora tiene una esposa fantástica, un hijo y otro en camino. Él se empieza a ver cómo es su vida, no es una crisis de mediana edad, lo decimos en la película, "Echo de menos las balas, echo de menos la acción" y el objetivo de la aventura es mostrar al final la importancia para él de la familia y de estar ahí. Habría significado que él tiene que parar esas aventuras o esas cosas, pero el contexto es distinto, tiene una concepción distinta de lo que es y lo que realmente importa en su vida

Universal se vio con un grave problema entre manos cuando Walker abandonó este mundo, ya que había rodado la mayoría de sus escenas de acción, pero no las dramáticas, esenciales para ese arco del personaje que mencionaba Morgan. Eso y la obvia tristeza por lo sucedido llevó a todos los implicados a sopesar la posibilidad de cancelar la película, pero una vez tuvieron tiempo para sobrellevar la pena, empezaron a pensar sobre lo que podía hacerse:

Todos empezamos a pensar en ello y a preguntarnos específicamente: "¿Cómo construimos la historia? ¿Qué es lo que tenemos con Paul" Y sobre lo que iba realmente para mí: "¿Podemos darle a la audiencia una experiencia catártica para despedirse? ¿Podemos hacer algo digno de Paul y que gustaría a la audiencia?" Al final todo se centro en la última escena, así que la escribí, se la llevé al estudio y les dije: "Creo que eso es el final de la película" A todos les encantó, fue un momento en el que todos estuvimos de acuerdo: "Tenemos que hacer esto".

Tras ello valoraron la idea de que 'Fast & Furious 7' fuera el episodio final de la franquicia, pero Morgan recuerda que llegaron a un acuerdo sobre qué sería necesario para que la octava entrega se hiciera. Todos acordaron que haría falta una historia dramáticamente diferente y que fuera merecedora de ser contada para seguir adelante con la franquicia. Un bonito gesto.

No obstante, algo me dice que su recaudación -prácticamente el doble que su predecesora- también ayudó lo suyo, aunque también es cierto que 'Fast and Furious 8' me pareció un paso atrás por culpa de Vin Diesel, ¿os sucedió a vosotros lo mismo o creéis que ha sido una evolución lógica de la saga y que encaja con el requisito señalado por Morgan?

