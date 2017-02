Este hipnótico vídeo captura la obsesión de Wong Kar-wai por el color

Es raro el día en el que no se cruza en nuestro camino un excelente montaje sobre algún cineasta, película o serie. Ayer compartía un curioso experimento sobre 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day', 1993) y hoy traigo una joya centrada en la importancia del color en el cine de Wong Kar-wai. Parte de su logro es acompañar las imágenes con el 'Yumeji's Theme' compuesto por Shigeru Umebayashi, que embelle cualquier pieza.

"Wong Kar Wai es, sin duda, uno de los grandes coloristas del cine. Sus películas son famosas por su característico estilo, donde los colores fluyen y se confunden entre sí", escriben los responsables del vídeo, Glass Distortion. También señalan que "el color es uno de los elementos más poderosos en la construcción psicológica" y es cierto, así como un gran recurso para cautivar, emocionar y aportar información al espectador, conectándole con los personajes de manera íntima y silenciosa.

La música es otra de las herramientas que Wong Kar-wai emplea con maestría para crear sus obras, y combinada con su "obsesión" por el color logra componer escenas maravillosas donde puedes sumergirte sin la necesidad de diálogos, una trama o un guion convencional. Simplemente disfrutando de esos momentos, una y otra vez, como los recuerdos donde se refugian los protagonistas (solitarios en busca de comprensión y amor).

En la descripción de la pieza se destaca la fundamental colaboración del autor chino con el australiano Christopher Doyle, su director de fotografía habitual y con el que forjó su estilo visual durante décadas. Sin embargo, parecen olvidar que desde 'My Blueberry Nights', Wong ha trabajado con otros profesionales: Darius Khondji, Pung-Leung Kwan y Philippe Le Sourd le ayudaron a seguir creando hermosas imágenes jugando con la luz y el color.

Lista de títulos usados en el vídeo:

-Chungking Express (1994)

-Ashes Of Time (1994)

-Fallen Angels (1995)

-Happy Together (1997)

-In the Mood for Love (2000)

-2046 (2004)

-My Blueberry Nights (2007)

-There's Only One Sun (2007)

-The Grandmaster (2013)