Este impresionante vídeo recopila todas las películas ganadoras del Oscar a la mejor fotografía

Aún quedan casi tres semanas para conocer quiénes serán los próximos ganadores del Oscar, pero es normal que la charla sobre el séptimo arte empiecen a girar de forma notable hacia los premios que concede la Academia de Hollywood. En esta ocasión nos gustaría llamar vuestra atención sobre un impresionante vídeo que recopila todas las películas que han ganado la estatuilla dorada reservada a la cinta con la mejor fotografía del año.

El vídeo arranca con imágenes del trabajo realizado por Charles Rosher y Karl Struss para 'Amanecer' ('Sunrise: A Song of Two Humans') y llega hasta los nominados de este año: Bradford Young por 'La llegada' ('Arrival'), Linus Sandgren por 'La ciudad de las estrellas - La La Land', Greig Fraser por 'Lion', James Laxton por 'Moonlight' y Rodrigo Prieto por 'Silencio' ('Silence'), ¿quién pondrá fin al reinado de Emmanuel Lubezki, ganador de las tres anteriores ediciones?

El montaje ha sido realizado por Burger Fiction, quienes en su momento ya hicieron lo mismo con otro vídeo que reunía a todas las triunfadoras en la categoría de efectos visuales. Un trabajo impecable que además echa mano de varias imágenes que ya han pasado a la historia del cine. La única pega que se me ocurre es que es una pena no poder disfrutar de algo así en una pantalla de cine, ya que, sin duda, luciría aún más.

Por cierto, entre los ganadores hay un español, pues Néstor Almendros fue reconocido en su momento por su trabajo en 'Días del cielo' ('Days of Heaven'). Además, el mexicano Guillermo Navarro ganó gracias a su intervención en 'El laberinto del fauno', mientras que el chileno Claudio Miranda lo logró por 'La vida de Pi' ('Life of Pi'). Grandes logros un poco ensombrecidos por el triple triunfo consecutivo de Lubezki por 'Gravity', 'Birdman' y 'El renacido' ('The Revenant').

Vía | Indiewire