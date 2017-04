Este vídeo compara el tráiler de la nueva 'It (Eso)' con la miniserie, y sí, se parecen mucho

El primer tráiler de 'It' fue uno de los grandes protagonistas de la semana pasada, tanto por lo bueno que era como por el hecho que se convirtió en el más visto de la historia durante sus primeras 24 horas con unos asombrosos 197 millones de visionados. Lo único que nos faltaba era una comparación directa con la adaptación televisiva de esta popular novela de Stephen King, que es precisamente lo que os traemos ahora.

El vídeo ha sido realizado por Comic Book y con este montaje se demuestra que la nueva versión dirigida por Andrés Muschietti tiene unas similitudes más que notables con la miniserie rodada por Tommy Lee Wallace en 1990. Una buena forma de poner en perspectiva las cosas, ya que no fueron pocos los que se apresuraron a recordar con cierto desprecio una obra que en su momento resultó de lo más impactante y que, cierto es, ha envejecido algo mal.

Lo que también está claro es que en el vídeo de más arriba se pierden ciertos detalles en beneficio de la comparativa, porque en la nueva versión se percibe un impresionante trabajo de fotografía por parte de Chung Chung-hoon, colaborador habitual de Park Chan-Wook que es lo que terminó de elevar el adelanto a otro nivel. No obstante, se trata de un ejercicio necesario para que no endiosemos lo nuevo cuando tampoco lo es tanto.

Eso sí, será el próximo 8 de septiembre cuando salgamos de dudas, pues esa ha sido la fecha elegida por Warner para estrenar 'It'. En mi caso creo que no lo va a tener tan difícil para superar la miniserie, pero la cosa se complica más al pensar en Pennywise, ya que la actuación de Tim Curry era tan impresionante que Bill Skarsgård lo va a tener difícil no ya para superarla, sino para no desmerecer en la comparación.