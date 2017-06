Gal Gadot y otras 16 actrices que antes fueron reinas de la belleza

Cada vez falta menos para que podamos ver 'Wonder Woman' en España a partir del próximo 23 de junio. Sin embargo, la cinta de DC ya está arrasando en taquilla en multitud de países y uno de sus grandes reclamos es Gal Gadot dando vida a la emblemática superheroína. Muchos la descubrieron por su participación en la saga 'Fast & Furious', pero lo cierto es que empezó a destacar antes, llegando a ser Miss Israel en 2004.

Eso sí, Gadot no es, ni de lejos, la primera actriz que se convierte en una reina de la belleza antes de dar el salto al mundo de la interpretación. A continuación os recopilamos otros 16 casos, entre los que ha sido una pena no poder incluir a Sophia Loren, pero la mítica actriz solamente llegó a competir en Miss Italia en 1950 sin hacerse con la victoria. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

Cloris Leachman

Miss Chicago en 1946, también participó en el certamen de ese mismo año -de ahí procede la imagen superior a la izquierda-. Varios años después llegaría a ganar el Oscar a la mejor actriz secundaria por su aparición en 'La última película' ('The Last Picture Show'). También la hemos podido ver en 'El jovencito Frankenstein' ('Young Frankenstein') o las televisivas 'Phyllis', por la que ganó un Globo de Oro, o 'Raising Hope'.

Kelly Hu

La villana de 'X-Men 2' y vista también en cintas como 'El rey escorpión' ('The Scorpion King') o 'Viernes 13 VIII: Jason toma Manhattan' ('Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan') -su primer papel en la gran pantalla- fue coronada Miss Teen Usa en 1985, logrando también proclamarse Miss Hawaii en 1993.

Sharon Stone

Fue Miss Crawford County de Pennsylvania en 1976, abandonando poco después los estudios para iniciar una carrera como modelo. Su debut en el cine llegó con un efímero papel en 'Recuerdos' ('Stardust Memories'), pero el papel que la lanzó al estrellato fue su Catherine Tramell de 'Instinto básico' ('Basic Instinct') en 1992, aunque dos años antes ya habíamos podido verla en 'Desafío total' ('Total Recall')

Michelle Yeoh

'El regreso de los supercamorristas' ('Xia ri fu xing'), 'El mañana nunca muere' ('Tomorrow Never Dies'), 'Tigre y dragón' ('Wo hu cang long') y 'La momia: La tumba del emperador Dragón' ('The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor') son solamente algunas de las muchas películas en las que participó después de coronarse como Miss Malasia en 1983.

Sophia Bush

Una de las protagonistas de la exitosa serie 'One Tree Hill' fue Rose Queen en el año 2000. También la hemos visto en 'Van Wilder: Animal Party' o 'Todos contra él' ('John Tucker Must Die')

Lynda Carter

La mítica Wonder Woman de la serie de televisión de los años 70 también tiene un pasado en el mundo de las reinas de bellezas. De hecho, fue nombrado Miss World USA en 1972.

Vanessa Williams

En 1983 logró un hito histórico al ser la primera mujer afroamericana coronada como Miss America, aunque casi un año después tuvo que ceder el título por un escándalo relacionado con la publicación de unas fotos desnuda que se había hecho antes de participar. El certamen llegó a disculparse con ella más de 30 años después

Su estupenda Wilhelmina Slater de 'Ugly Betty' hizo que lograse tres nominaciones a los Emmy. También la vimos en 'Mujeres desesperadas' o acompañando a Arnold Schwarzenegger en 'Eraser'.

Cybill Shepherd

Apenas cinco años separan su título como Miss Teenage Memphis en 1966 y su nominación a los Globos de Oro por 'La última película' ('The Last Picture Show'). Algunos quizá la recordéis más por haber protagonizado la televisiva 'Luz de luna' ('Moonlighting') junto a Bruce Willis.

Lee Meriwether

La Catwoman que acompañó al recientemente fallecido Adam West en en la película de Batman de los años 60 y posteriormente fue nominada hasta en dos ocasiones al Globo de oro por su participación en 'Barnaby Jones'. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es que ella fue la Miss America de 1954

Demi Lovato

Algunos seguramente la conozcan más por su faceta como cantante, pero también la hemos visto en 'Camp Rock', 'Sunny entre estrellas' ('Sonny with a Chance') o 'Glee', además de que prestó su voz a Pitufina en la reciente 'Los pitufos: La aldea escondida' ('Smurfs: The Lost Village'). Antes de todo eso fue Miss Texas State Cinderella Miniature en el año 2000.

Priyanka Chopra

La protagonista de la televisiva 'Quantico' y una estrella desde hace años en su India natal llegó a ser Miss Mundo en el año 2000.

Eva Longoria

Varios años antes de ser una mujer desesperada, Eva Longoria se hizo con el título de Miss Corpus Christi de Texas en 1998. Apenas dos años después debutaría en la actuación con una breve aparición en un episodio de 'Sensación de vivir' ('Beverly Hills, 90210'). En la gran pantalla no pudimos verla hasta 2005, acompañando a Christian Bale en 'Vidas al límite' ('Harsh Times')

Halle Berry

Tal y como podéis ver más arriba, la ganadora de un Oscar por 'Monster's Ball' -y de una Razzie por 'Catwoman'- tuvo que conformarse con el tercer puesto en Miss America, pero sí que fue Miss Ohio en 1986 y un año antes fue la triunfadora en Miss Teen All American.

Lucy Lawless

La mítica Xena televisiva también fue Miss Nueva Zelanda en 1989. Últimamente la hemos podido ver en 'Ash vs Evil Dead' y 'Salem'.

Oprah Winfrey

Hace tiempo que muchos la recuerdan más por el programa de televisión que presentaba, pero también se dejó ver en 'Selma', pero su aparición en la gran pantalla más celebrada sigue siendo la de 'El color púrpura' ('The Color Purple'), por el cual llegó a ser nominada al Oscar. Además, en 1972 fue coronada Miss Black Tennessee.

Michelle Pfeiffer

Tres nominaciones al Oscar son solo uno de los aspectos más destacados de la carrera de Pfeiffer, toda una estrella en su momento gracias a títulos como 'Batman vuelve' ('Batman Returns'), 'Las amistades peligrosas' ('Dangerous Liaisons'), 'Mentes peligrosas' ('Dangerous Minds') o 'Lady Halcón' ('Ladyhawke'). Mucho antes de todo eso fue Miss Orange County en 1978.