Ghibli reúne sus guiños y conexiones en un genial vídeo de las películas de Hayao Miyazaki

Las películas del estudio Ghibli son populares por su exuberante técnica de animación y su milimétrica atención al detalle, pero lo que aún no estaba tan claro es que dentro de sus películas hubiera tantas sorpresas. Un nuevo vídeo de la cuenta de twitter del Museo Ghibli señala conexiones únicas y easter eggs que han sido encontrados en el trabajo del cofundador Hayao Miyazaki.

Al igual que los estudios de animación estadounidenses, como Disney y Pixar, los artistas de Ghibli encuentran espacios entre trazo y trazo para salirse del guion e incluir algo especial para los fans más observadores. Desde rótulos inesperados con la marca del propio estudio al cameo de un joven Miyazaki, el vídeo muestra una selección de todos estos guiños:

Things very few people know in Hayao Miyazaki Movies pic.twitter.com/rM2jK4CUP9 — Ghibli Museum (@TheGhibliMuseum) 25 de marzo de 2017

Incluyendo momentos de 'Nicky, la aprendiz de bruja' (Majo no takkyūbin, 1989), 'Porco Rosso' (Kurenai no buta, 1992), 'Susurros del Corazón' (Mimi wo sumaseba, 2009), 'El Castillo Ambulante' (Hauru no Ugoku Shiro, 2004), 'La colina de las amapolas' ( Kokuriko-zaka kara, 2011) y 'Mi Vecino Totoro' (Tonari no Totoro,1988), este montaje muestra escenas paralelas, personajes ocultos y otras gemas para admiradores y estudiosos.

Recordemos que Hayao Miyazaki volverá a colaborar con Ghibli en un nuevo proyecto como director que se espera para el 2020. Fue uno de los productores del estudio, Toshio Suzuki, el encargado de anunciar ese nuevo largometraje, que probablemente sea una adaptación extendida del cortometraje 'Boro la Oruga' (Kemushi no Boro). Un proyecto en el que Miyazaki usó por primera vez la tecnología digital y que fue a parar al museo Ghibli en Tokio. El maestro regresará así del retiro profesional que había anunciado en 2013.