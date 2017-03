'Ghost in the Shell' arranca con una espectacular secuencia: así son sus primeros 5 minutos

A pesar de mostrar varios trailers que ya deberían servir para enganchar al público, en Paramount no se fían y han lanzado un vídeo con los primeros cinco minutos de 'Ghost in the Shell - El alma de la máquina'. Recordemos que la película se estrena la que viene.

Su protagonista, Scarlett Johansson, es la encargada de presentar al público este nuevo adelanto, muy similar al prólogo con el que arrancaba el anime de 1995: una espectacular secuencia de acción. Esto parece confirmar que el guion se ha basado en la famosa película de Mamoru Oshii, en lugar de adaptar el manga original de Masamune Shirow. O quizá hayan "tomada prestadas" ideas de ambas obras, pronto lo descubriremos.

La historia de 'Ghost in the Shell' gira en torno a la Mayor Kusanagi, una soldado de élite cibernético, que dirige a la Sección 9. Decididos a detener a los más peligrosos criminales y extremistas, la Sección 9 se enfrentará a un singular enemigo cuyo objetivo es sabotear los avances en cibertecnología de Hanka Robotic...

El reparto se completa con Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Michael Wincott, Rila Fukushima, Chin Han y Kaori Momoi, entre otros. Pero ojo que dirige Rupert Sanders, responsable de 'Blancanieves y la leyenda del cazador' ('Snow White and the Huntsman', 2012), conviene bajar las expectativas al mínimo para no llevarnos una desagradable sorpresa...

A continuación dejo otros vídeos recientes sobre los protagonistas y el diseño artístico, con declaraciones y escenas del rodaje: