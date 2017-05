Las cinco escenas post-créditos de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2': así son y qué significan

El pasado viernes llegó a los cines ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ (‘Guardians of the Galaxy Vol. 2) y seguro que muchos de vosotros ya os habéis acercado a vuestros cines más cercanos para disfrutar de la nueva aventura del equipo liderado por Star-Lord. Hay bastantes cosas que merece la pena comentar sobre la película, pero uno de los detalles más llamativos es que James Gunn ha incluido la friolera de cinco escenas post-créditos.

Todos conocíamos a estas alturas la predilección de Marvel por este recurso, ya sea para añadir alguna escena graciosa -como la de Howard el pato en la primera parte- o, sobre todo, para ir allanando el camino de lo que veremos en siguientes entregas. ¿Cuál es el caso de las cinco de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’? A continuación os aclaramos qué es lo que sucede y cuál es la importancia específica de todas ellas. Antes de seguir leyendo tened en cuenta que va a haber spoilers.

Kraglin “ataca” a Drax

No aporta realmente gran cosa más allá de ver cómo Kraglin -Sean Gunn, el hermano en la vida real del director- empieza a utilizar la flecha mágica de Yondu. Sin embargo aún le queda mucho para manejarla tan bien como su antiguo capitán y el que paga el pato por ello es Drax. Sus gritos de dolor nos dejan claro que no es una herida precisamente superficial, pero está claro que se recuperará, mientras que Kraglin -¿ya convertido en un nuevo guardián de la galaxia, el nuevo líder de los saqueadores o todo al mismo tiempo?- opta por hacerse el loco…

El reencuentro de los primeros guardianes de la galaxia

Marvel decidió contar con una “alineación” moderna de los guardianes de la galaxia cuando decidió llevar sus aventuras a la gran pantalla, pero, como recordaréis, todos los saqueadores se reúnen para dar una despedida en condiciones a Yondu en una escena emotiva que tiene su continuación posterior en la que Stakar Ogord (Sylvester Stallone) se reencuentra con sus antiguos amigos, curiosamente los integrantes del primer equipo de guardianes de la galaxia.

Entre ellos vemos a Martinex (Michael Rosenbaum), Charlie-27 (Ving Rhames), Mainframe -con la voz de Miley Cyrus en uno de los easter eggs más comentados de la película, ya que se trata de una versión alternativa y futura de Visión, el personaje interpretado por Paul Bettany en la actualidad-, Krugarr -un personaje realizado directamente a través de efectos especiales- y Aleta (Michelle Yeoh). Gunn ha aclarado que es más un guiño que algo pensado para tener continuidad, pero sí que le gustaría volver a contar con Stallone.

Adam, el arma secreto de Ayesha

Los soberanos tienen claro que actuar con armas controladas por control remoto no va a funcionar para vengar su honor ante la afrenta cometida por Rocket al robar las baterías, por lo que Ayesha (Elizabeth Debicki) pone en marcha su plan definitivo para acabar con los guardianes. Dicho plan tiene nombre y se llama Adam, algo que quizá no diga nada a aquellos que no conozcan el cómic, pero mucho ojo, que esta es la escena más importante de las cinco:

Adam es un humano genéticamente perfecto y creado de forma artificial con un poder increíble, capaz además de absorber y acumular energía cósmica. También tiene la capacidad de meterse en una cápsula regenerativa para evitar la muerte. Además, en los cómics está en posesión de la gema del alma, la cual tiene la capacidad de atrapar almas ajenas, con la pega de que la personalidad de dicha alma intenta hacerse con el control.

Sin embargo, Gunn ha aclarado que Adam no hará acto de presencia en las dos siguientes aventuras de ‘Los Vengadores’ por mucho que en los cómics jugase un papel clave para derrotar a Thanos. Será más tarde cuando juegue un papel clave junto a Ayesha, de la que conviene aclarar que es hermano genético. Lo dicho, la escena clave de las cinco para lo que está por venir en el universo cinematográfico de Marvel.

Por cierto, la cápsula en la que aparece Adam en la película no es la original, ya que Gunn la incluyó entre los objetos que tenía el Coleccionista interpretado por Benicio Del Toro, por lo que tuvo que optar por un nuevo diseño.

La adolescencia de Groot

Baby Groot es adorable y seguro que prácticamente todos estamos deseando tener un muñeco de él, pero James Gunn no se olvida de que los bebés también crecen y acaban convirtiéndose en adolescentes, los cuales ya tienen bastante poco de adorables. Eso exactamente sucede con Groot, quien de adolescente es bastante desorganizado y está enganchado a los videojuegos para desgracia de Star Lord, quien ahora entiende cómo se sentía Yondu cuando estuvo en su misma situación con él….

Stan Lee y los Vigilantes

Durante mucho tiempo ha circulado una teoría alrededor de los cameos de Stan Lee, apuntando que en realidad siempre daba vida al mismo personaje, uno de los Vigilantes, en concreto uno llamado Uatu que tenía como trabajo observar los eventos que suceden en la Tierra y varios lugares más asignados a esa parte de la galaxia. De hecho esa es precisamente la misión de los Vigilantes, una raza neutral que observa todo lo que pasa en el universo sin interferir.

Seguro que recordáis que no era la primera vez que vemos a Stan Lee en la película, pero aquí queda del todo claro que él no pertenece a esa raza cuando los Vigilantes se marchan dejándole abandonado a su suerte. A decir verdad, en los títulos aparece acreditado como el informante de los vigilantes, así que los fans de las teorías van a tener que rehacer todo lo que habían pensado hasta ahora.

