Hay más cine ahí fuera (6 al 12 febrero)

En Indiewire nos traen las últimas noticias del siempre polémico Shia LeBeaouf. Como sabéis, el actor había comenzado una performance anti-Trump en el Museum of the Moving Image, titulada "He Will Not Divide Us". Pues bien, la exhibición ha tenido que ser cerrada y cancelada por varios altercados y arrestos por ataques violentos desde su inauguración a finales de enero, incluyendo uno que involucraba a LaBeouf con un joven. En Twitter se leyó que ese joven era un neo-nazi.