Hay mas cine ahí fuera | De 'Logan' a Delmer Daves

David Bordwell hablando sobre una de las películas más famosas del cine italiano en general y de Michelangelo Antonioni en particular: 'La aventura' ('L'avventura', 1960).

'Picnic in Hanging Rock' ('Picnic at Hanging Rock', 1975) es una de las películas más prestigiosas de su director, Peter Weir, en este vídeo, que no se puede ver fuera de vimeo, tenéis los finales alternativos de tan curiosa obra.