Hay más cine ahí fuera (del 1 al 8 de enero)

En The Playlist publican la lista de todas las películas y libros que ha visto y leído el director y productor de cine Steven Soderbergh . Es interesante ver que, a lo largo del año, ha visto películas como 'El último gran héroe', 'Star Wars: el despertar de la fuerza' o 'The Bronze', tras un gran maratón de los Juegos Olímpicos. Ha tenido tiempo para mucho, a la vez que preparaba su nueva película 'Logan Lucky' y una película sobre los papeles de Panamá.

En Indiewire nos cuentan algo que no esperábamos. Marion Cotillard ha confesado a la revista W Magazine, en su especial 'Best Performances of the Year' que una de las películas que más ha visto en su vida y con la que no puede evitar llorar es con la comedia 'Hermanos por Pelotas' de Adam McKay ('Step Brothers', 2008).