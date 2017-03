Hay más cine ahí fuera (del 13 al 19 de marzo)

Arriba podéis disfrutar del divertidísimo vídeo que James Corden preparó para su programa con motivo del estreno de 'La Bella y la Bestia'. Reunió a Dan Stevens, Josh Gad y Luke Evans para hacer una versión particular del film de Disney en pleno cruce de Beverly Boulevard, en Los Angeles. Y sí, Corden hizo de Bella. Imperdible.

Ahora que Terrence Malick ha estrenado en el festival SXSW su última película, 'Song to Song', es buen momento para recordar el uso de la música en su cine. En The Playlist podéis leer y escuchar un interesante análisis.

No podemos creernos que hayan pasado casi 10 años de la muerte de Heath Ledger. En Indiewire nos cuentan que la cadena Spike TV emitirá el próximo mes de mayo un documental titulado 'I Am: Heath Ledger', sobre el malogrado actor, fallecido en el 2008 y ganador de un Oscar póstumo por su increíble trabajo en 'El Caballero Oscuro' ('The Dark Knight').