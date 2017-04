Ian McKellen aclara por qué rechazó ser Dumbledore en la saga 'Harry Potter'

Muchos actores han dicho que no a varios personajes a lo largo de su carrera, en ocasiones porque no estaban dispuestos a pagarles lo que pedían y en otras porque problemas de agenda les impidieron hacerlo. Sin embargo, también hay casos en los que se debe a motivos bastante más inesperados, que fue exactamente lo que sucedió en el caso de Ian McKellen cuando rechazó dar vida vida a Dumbledore en la saga 'Harry Potter'.

Conviene aclarar que McKellen recibió la oferta tras la muerte de Richard Harris, el actor que dio vida al mago en las dos primeras entregas. Se da la casualidad de que Harris había mostrado cierto menosprecio tanto hacia su trabajo como al de Kenneth Branagh y Derek Jacobi al decir que eran técnicamente brillantes, pero sin pasión. Esto resultó decisivo para que tomase esa decisión según comenta el Gandalf de 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings'):

Cuando me llamaron para preguntarme si estaba interesado en aparecer en las películas de Harry Potter, no me dijeron qué personaje era, pero deduje lo que estaban pensando. No podía suceder en un papel a un actor que sabía que no me aprobaba.

Lo cierto es que es comprensible que tomase esa decisión dadas las circunstancias, pero lo que llama la atención es su sinceridad, ya que muchos actores hubiesen optado por ser políticamente correctos en lugar de entrar de lleno en el tema en cuestión. De todas formas es una pena que nunca llegásemos a ver a Dumbledore volver a enfundarse la capa de mago, pero él mismo señala de una simpática forma que está encantado con el trabajo que hizo Michael Gambon:

Cuando veos posters de Michael Gambon, que interpretó gloriosamente a Dumbledore, a veces pienso que soy yo. A menudo nos piden el autógrafo del otro.

PD: Al personaje de Albus Dumbledore volveremos a verlo en la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastis Beasts and Where to Find Them'), pero aún se desconoce quién será el encargado de interpretarlo, ¿vosotros tenéis a alguien en mente?

Vía | Telegraph