James Mangold adelantó el final de 'Logan' en una escena de 'Lobezno inmortal'

'Kong: La isla calavera' ha tomado el relevo pero se sigue hablando mucho sobre 'Logan', y creo que se seguirá haciendo más o menos durante todo el año; me extrañaría que no se pida la nominación al Oscar de mejor película. Hemos repasado la evolución del personaje, los guiños, los títulos a los que se parece (o rinde homenaje) y descubrimos que pudo tener un brutal comienzo, pero hoy vamos a hablar de su final.

Teniendo en cuenta que Hugh Jackman había asegurado que 'Logan' sería su última película dando vida al superhéroe de las garras de adamantium, el desenlace estaba bastante claro. Aun así, a nadie le gusta que le arruinen una historia con spoilers, por eso ha llamado la atención descubrir que James Mangold ya nos adelantó cómo iba a acabar Logan en la anterior entrega, 'Lobezno inmortal' ('The Wolverine', 2013). Bueno, más o menos...

Un usuario de Twitter que firma como "MauriceTheChosenOne" compartió una imagen donde combina un plano de 'Lobezno inmortal' con otro del final de 'Logan'. Y es que en la primera, Yukio (Rila Fukushima), una mutante con la habilidad de ver el futuro, cuenta a Logan que ha visto su muerte y le dice: "Te veo boca arriba, hay sangre por todas partes. Estás sosteniendo tu propio corazón en la mano".

En 'Logan', el protagonista muere agarrando la mano de Laura (Dafne Keen), considerada como su hija, creada a partir de su ADN... No es exactamente su corazón pero la metáfora encaja y es bonita. Maurice preguntó a Mangold si ya tenía preparado el final de 'Logan' en ese momento y éste le contestó: "Bien hecho". Además de responder al fan, Mangold publicó otro tweet donde dijo "¡Y el premio es para Maurice!", enlazando la imagen con ambas escenas.

Además de dirigirlas, Mangold participó en los guiones de ambas películas (de hecho tienen varios elementos en común, como la pérdida de los poderes de Logan) y recupera detalles como la espada samurái, sin embargo, no me termina de convencer que la visión de Yukio se haga realidad. Lo que ella dice tiene sentido literalmente, y no se me ocurre ningún motivo para que se refiera a la hija de manera simbólica, sobre todo cuando en ese momento de la historia está intentando convencer a Logan de que no arriesgue su vida. ¿Qué opinas?

El misterio de Caliban

Mi desconfianza sobre el plan perfecto de James Mangold se debe también al caos temporal y narrativo de la franquicia 'X-Men'. Y se subraya cuando el cineasta aclara la cuestión de Caliban, interpretado por Stephen Merchant en 'Logan'. El personaje ya apareció en 'X-Men: Apocalipsis' ('X-Men: Apocalypse', 2016) pero tenía el rostro de otro actor, Tómas Lemarquis. ¿Tiene algún sentido? ¿Es el mismo personaje envejecido? No, simplemente es una confusión:

"Es una divertida y liosa historia de cómo a menudo esas cosas no están tan coordinadas como piensa todo el mundo. En realidad, había escrito nuestra película con él, y no sabían que estaba en Apocalipsis. Luego lo introdujeron en su película y contrataron a alguien, y yo no lo había visto mientras estaba trabajando en la mía".

Supongo que con "ellos" se refiere a 20th Century Fox y a los productores de ambas películas, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg y Hutch Parker. No tiene demasiada importancia aunque imagino que arruina la tranquilidad de los fans que pensaban que la trama de 'X-Men: Días del futuro pasado' ('X-Men: Days of Future Past', 2014) corregía los errores de la línea temporal de la saga. Es un desastre pero propongo una solución: olvidemos 'X-Men: Apocalipsis'. El Caliban que vale es el de 'Logan'.