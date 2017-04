Joe Manganiello estuvo a punto de ser Superman y Zack Snyder reivindica a Henry Cavill

Joe Manganiello se estaba preparando para comenzar este año el rodaje de 'The Batman', donde debía interpretar a Deathstroke, el nuevo gran enemigo del hombre murciélago. El proyecto se encuentra ahora mismo en pausa, a la espera de que Matt Reeves se haga cargo de la dirección y revise el guion. Lo curioso es que ésta es la segunda vez que Manganiello está a punto de incorporarse al universo de superhéroes de Warner/DC.

El estadounidense de 40 años, que ya encarnó a Flash Thompson en la primera película de 'Spider-Man' (2002), ha revelado que estuvo muy cerca de dar vida a Superman en el proyecto de Zack Snyder que finalmente llegó a los cines como 'El hombre de acero' ('Man of Steel', 2013).

"Me reuní con los de casting, y ellos me llevaron a conocer a Zack. Conocí a los productores, Jon Jashni y Thomas Tull de Legendary, conocí a todos los que estaban implicados, y finalmente me senté con Zack durante una hora y media, y tuvimos una larga conversación sobre el personaje y dónde iba a ir, etc. Entonces llamaron al departamento de vestuario de 'True Blood' para tomar mis medidas y hacer el traje, y ahí fue cuando todo se paró."