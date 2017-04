John Carpenter nos dio la clave para entender el polémico anuncio de Pepsi

Uno de los temas de conversación más populares de los últimos días, al menos en el mundo propio de Internet, es el anuncio de Pepsi protagonizado por Kendall Jenner. La pieza pretendía ser un canto al entendimiento y la paz, "personas de diferentes estilos de vida que se unen en un espíritu de armonía", según la compañía de refrescos; lo que consiguió fue polémica, cachondeo y protestas por su disparatada solución a un enfrentamiento con la policía.

Pepsi pidió disculpas y retiró el spot, y mientras esperamos a ver cómo intenta corregir su imagen, podemos disfrutar de algunas de las reacciones generadas en Internet. Sin duda, una de las mejores procede de Flea Market Socialist, un canal de YouTube que ha imaginado una visión alternativa del anuncio: ¿y si pudiéramos usar las fantásticas gafas que nos presentó John Carpenter en la mítica 'Están vivos' ('They Live', 1988)? ¿Qué veríamos? Quizá algo como esto...

El anuncio:

Con las gafas de 'Están vivos':

'Consume' es sólo uno de los vídeos que Flea Market Socialist tiene en su canal, siempre usando el clásico de Carpenter para criticar aspectos de la sociedad o la política. Recordemos que 'Ellos viven' partía de un relato de Ray Nelson (‘Eight O’Clock in the Morning’) cuya historia gira en torno a un terrible descubrimiento: estamos siendo controlados por una raza alienígena que a través de mensajes subliminales nos ordena comportarnos como esclavos del sistema. Comprar compulsivamente, reproducirnos, no cuestionar la autoridad, adorar el dinero...

El recurso de la ciencia-ficción es lo que la hace más especial esta película que muy fácilmente podría haber caído en una burda propaganda anticapitalista. Sus poderosas imágenes siguen siendo fuente de inspiración hoy en día y lo raro es que Hollywood no haya producido ya un remake que aligere la carga crítica del mensaje.