Johnny Depp actúa como Jack Sparrow fuera del cine y Robert de Niro prueba Snapchat

Parece que, hoy en día, no basta con destacar profesionalmente, la industria pide llamar la atención y hacerse viral en las redes sociales. Cada vez más, las estrellas de Hollywood comparten contenidos como cualquiera de nosotros e interactúan directamente con sus fans, resultando más cercanos. Hoy nos hacemos eco de dos divertidas historias que están dando que hablar en Internet.

Empezamos con Johnny Depp, que a sus 53 años tiene en el Capitán Jack Sparrow a su personaje más popular, gracias al cual ha podido dejar atrás un polémico divorcio. Este verano se estrena 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales') y siendo ya la quinta película de la saga cabría pensar que el actor está cansado de Sparrow. Nada más lejos de la realidad...

Depp sorprendió a los visitantes del parque de atracciones de Piratas del Caribe en Disneyland, apareciendo disfrazado como Jack Sparrow y actuando como el personaje para deleite de sus seguidores, que no se podían creer lo que estaban viendo. Como es lógico, se publicaron numerosos vídeos en las redes sociales y aquí puedes ver algunos de Twitter:

Johnny Depp Is filming on the pirates ride in Disney land!!!! Crazy!!!!!! pic.twitter.com/Klc1QyEKzR — Tommy Williams (@Twiller0) 27 de abril de 2017

Just saw Johnny Depp @Disneyland on Pirates of the Caribbean dressed as Captain Jack Sparrow!!! #DeadMenTellNoTales pic.twitter.com/5VW8SpGAIg — Clay Smitty Plays (@ClaySmittyPlays) 27 de abril de 2017

Con algunas de sus películas, Johnny Depp es responsable de la afición al cine de muchos de nosotros pero aún más mítica es la carrera de Robert de Niro, pese a que en los últimos años puede parecer una sombra de lo que fue (a Depp le pasa un poco lo mismo). Ahora quizá está más relajado, más centrado en pasarlo bien y divertirse, y a sus 73 años ha decidido probar Snapchat, la famosa aplicación social para móviles.

El Festival de Tribeca, cofundado por De Niro, tiene una categoría centrada en cortos para Snapchat, y el actor y director se puso en manos de un especialista en la aplicación, Alex Berry, para jugar con los filtros. El resultado es este simpático vídeo que tiene la intención de promocionar el certamen y que ofrece una perspectiva inédita del protagonista de 'Taxi Driver' o 'Heat':