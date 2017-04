Julia Roberts es nombrada por quinta vez la mujer más hermosa del mundo - la imagen de la semana

Julia Roberts sigue siendo una pretty woman. La revista People, que extrañamente se ha erigido en la voz que decide quiénes son las estrellas más atractivas de cada año, ha nombrado a la famosa actriz de 49 años como la mujer más hermosa del mundo. Es la quinta vez que consigue este título, convirtiéndose en el rostro femenino favorito de la publicación.

"Me siento halagada. Se va a volver embarazoso. Ahora mismo, simplemente dejémoslo en que es halagador", dice Julia Roberts sobre la portada que le ha dedicado People. La estrella de Hollywood tenía 23 años cuando, en 1991, sólo un año después de triunfar con 'Pretty Woman', fue elegida por primera vez como la mujer más bella del planeta. Posteriormente repetiría este honor en los años 2000, 2005 y 2010.

En el reportaje que acompaña a la portada, Julia Roberts comenta que todo el mundo piensa que 'Pretty Woman' cambió su vida pero no fue así: "La verdad es que estaba fuera de la ciudad cuando se estrenó. Estaba con otra película en un pequeño pueblo donde se proyectaba Star Wars por primera vez. Recuerdo leer: 'Pretty Woman se estrenó este fin de semana e hizo tal cantidad de dinero'... Y yo pensé: ¿Es mucho dinero? ¿Eso es bueno? ¿Es genial? Realmente no lo sabía".

Curiosamente, la intérprete no se muestra contraria al botox o la cirugía estética, que sería el discurso políticamente correcto. "Hazlo si lo necesitas... Creo que todos debemos hacer lo que queramos", declara Roberts, cuyo último estreno es 'Los pitufos: La aldea escondida' ('The Smurfs: The Lost Village'), donde pone voz a una de las diminutas protagonistas. El año pasado pudimos verla en la comedia 'Feliz día de la madre' ('Mother's Day') y el thriller 'Money Monster'.

Sólo otras dos actrices han liderado en más de una ocasión el peculiar ranking de belleza de People: Michelle Pfeiffer (en 1990 y 1999) y Jennifer Aniston (en 2004 y 2016). Recordemos que, para la revista, el actual hombre más sexy del mundo es Dwayne Johnson.

Por otro lado, Julia Roberts también sido protagonista de un simpático vídeo que se ha hecho viral esta semana. La responsable es Penélope Cruz, que se encontraba en un evento organizado por la marca de cosméticos Lancôme en Mónaco, cuando la banda se puso a tocar 'I say a little prayer'; la española comenzó a grabarse con su teléfono móvil mientras cantaba, y se desplazó por la sala para buscar a Kate Winslet y a Roberts. Puedes verlo a continuación: