La confusa escena post-créditos de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar': ¿un error de los guionistas?

Uno de los detalles que los fans esperan de cada nueva película de 'Piratas del Caribe' es la breve escena post-créditos, como las que ha puesto de moda el cine de Marvel. Joachim Rønning y Espen Sandberg se declaran seguidores de la saga y han cumplido con la tradición incluyendo un regalo/teaser al final de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales').

La película ha arrasado en taquilla en sus primeros días en cartelera pero es posible que todavía haya muchos fans que no han tenido tiempo de verla así que cuidado con los SPOILERS. A continuación vamos a contar en qué consiste la escena post-créditos y por qué parece que los guionistas han metido la pata hasta el fondo.

Tras la extensa hilera de nombres que han participado en la quinta entrega de la franquicia (¡incluyendo el chófer de Kaya Scodelario!) nos encontramos con una escena situada en el dormitorio de Will Turner y Elizabeth Swann (Orlando Bloom y Keira Knightey). Es de noche, están dormidos, y se abre la puerta: no vemos quién entra pero sí unas pinzas gigantescas. Will se despierta y todo parece que es una pesadilla pero la cámara baja y vemos que hay restos de corales.

Evidentemente, nos avisan que Davy Jones (Bill Nighy) ha vuelto. Cabe preguntarse por qué el pirata entra en el dormitorio de estos dos, agita su pinza en el aire y escapa por la ventana para que no le vean. Es sólo una de las muchas escenas absurdas de la película. En todo caso, lo peor es que esta escena contradice lo que nos han contado tanto en la segunda película como en esta nueva.

Jones murió en 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo' ('Pirates of the Caribbean: At World's End'). Jack Sparrow apuñaló su corazón. Claro, hablamos de una saga fantástica con muertos vivientes así que es de suponer que se inventarán cualquier cosa para traerle de vuelta. Eso es lo de menos. Lo peor es que rompe los que nos acaban de contar: si el tridente de Poseidón era destruido, todas las maldiciones se rompían. Entonces, ¿por qué Davy Jones sigue teniendo forma de pulpo? Carece de sentido.

Aun así, ¿qué opinas de la escena? ¿Te entusiasma el regreso del villano?