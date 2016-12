La incómoda y extrañamente divertida entrevista a Jerry Lewis - la imagen de la semana

Jerry Lewis es una de las leyendas vivas de Hollywood. Uno de los cómicos más innovadores de los años 50 y 60 y que formó uno de los dúos más míticos del cine junto a Dean Martin. En la actualidad, Lewis tiene 90 años y a pesar de ser eso, uno de los mejores cómicos de la historia del cine, también tiene fama de ser uno de los más intratables. Esto lo ha podido comprobar Andy Lewis -no está relacionado con el actor-, reportero del Hollywood Reporter, que fue a entrevistarle en su casa de Las Vegas.

El resultado es una incomodísima y a la vez divertidísima entrevista de 7 minutos en la que el reportero no consigue sacar más que monosílabos al nonagenario humorista, todavía en activo. A preguntas como "¿Ha pensado alguna vez en retirarse?" o "¿Es muy diferente trabajar ahora que hace 50 años?", no consigue respuestas de Jerry Lewis que vayan más allá de: "¿Por qué?", "No" y "Es exactamente lo mismo" para terminar con uno: "por favor, despejadme el salón".

Con cara de pocos amigos y de "¿qué he hecho para merecer esta tortura?", Jerry Lewis es antipático y cortante, mientras escuchamos en la voz del reportero el sufrimiento de quien tiene que sacar algo jugoso de la intratable estrella y no consigue más que monosílabos. Sin embargo, hay algo que resulta extrañamente cómico en Jerry Lewis y los fallidos intentos del entrevistador y es esto, precisamente, lo que ha convertido el vídeo de The Hollywood Reporter en el más visto de su historia.

El reportero afirma que supo en el momento que entró en la casa que la entrevista iría mal. Y es que encontró a Lewis, con cara de enfado, viendo la televisión con auriculares. Además, el famoso actor lanzó varias quejas al ver la cantidad de equipo y despliegue que se instaló en su casa para la grabación de la entrevista.

La incómoda entrevista se ha convertido en viral, y muchos famosos se han dado eco de la misma, proclamando la admiración que sienten por Jerry Lewis, su vitalidad y su forma de tomar el pelo al pobre reportero -a una servidora, por ejemplo, me gusta pensar que todo forma parte del particular sentido del humor de Lewis-. Aquí os dejamos algunas de las reacciones más divertidas:

Love this and Jerry L. so much.

The essence of every comedian on display. Wish this was mine. @TonyBiancosino https://t.co/g50clt3w6F — Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) 20 de diciembre de 2016

Breaking: Jerry Lewis still unbearable https://t.co/7u3sJICQTp — Ike Barinholtz (@ikebarinholtz) 19 de diciembre de 2016

Jerry Lewis, a sus 90 años, todavía sigue en activo. De hecho, este año ha estrenado en Estados Unidos dos películas: 'Policías Corruptos' ('The Trust', Alex Brewer, Benjamin Brewer), junto a Nicolas Cage y estrenada directamente en DVD en España y el drama 'Max Rose' (Daniel Noah), que protagoniza y donde da vida a un anciano pianista de jazz que descubre que su mujer, con la que lleva casado más de 50 años, le ha sido infiel.

