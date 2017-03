La XIV Muestra Syfy arranca hoy en Madrid

Esta misma tarde comienza de forma oficial la XIV entrega de la Muestra Syfy de Cine Fantástico en Madrid, una cita poco menos que obligatoria para todos los amantes del séptimo arte que vivan en la capital española. En Blogdecine volveremos a realizar nuestra ya habitual cobertura de lo que allí podrá verse con un repaso diario.

Tras el preestreno de 'Logan' anoche -aquí podréis leer nuestra crítica-, hoy arranca de forma oficial con 'Worry Dolls', aunque el plato fuerte del viernes será 'Stop Over in Hell'. Mañana sábado podremos ver 'Pet' o '31', el deficiente último trabajo de Rob Zombie. Sin embargo, el gran día de la muestra será el domingo, pues entonces se exhiben la aclamada 'Your Name', la controvertida 'Crudo' ('Raw') y la esperadísima 'Kong: La Isla Calavera' ('Kong: Skull Island').

A continuación os dejamos la programación completa, incluyendo tanto el horario como trailers de todos los títulos que dan forma a esta XIV Muestra Syfy de CIne Fantástico de Madrid:

Viernes

'Worry Dolls' a las 16:00

'Seoul Station' a las 18:00

'47 meters down' a las 20:00

'Stop Over in Hell' a las 22:00

'The Funhouse Massacre' a las 0:00

Sábado

'La vida de Calabacín' a las 12:00 (versión doblada)

'The Good Neighbor' a las 16:00

'I Am Not A Serial Killer' a las 18:00

'Pet' a las 20:00

'31' a las 22:00

'Scare Campaign' a las 0:00

Domingo

'La historia interminable' a las 12:00 (versión doblada)

'Lake Bodom' a las 16:00

'Your Name' a las 18:00

'Crudo' a las 20:00