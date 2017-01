Las 7 películas más comentadas del Festival de Sundance 2017

Un año más, se da por terminado el Festival de Cine de Sundance, una de las citas imperdibles del cine independiente norteamericano e internacional y del que cada año salen algunos de los títulos que harán las delicias de los cinéfilos a lo largo de toda la temporada y hasta llegarán a ser protagonistas de la temporada de premios de Hollywood.

'I Don't Feel at Home in This World', la ópera prima del tembién actor Macon Blair se ha llevado el premio gordo del certamen. La película, que se estrenará en Netflix, es un thriller con toques de humor negro protagonizado por Melanie Lynskey y Elijah Wood. Era uno de los 11 títulos a no perder de vista en el certamen y se ha convertido en uno de los más comentados, al igual que 'A Ghost Story', 'The Hero' o 'Patti Cake$'.

Hacemos un repaso de las películas más destacadas y alabadas por la crítica del Festival de Cine de Sundance 2017.

'A Ghost Story' de David Lowery

Protagonizada por Rooney Mara y Casey Affleck, 'A Ghost Story' es, para toda la crítica de Sundance, sin excepción, la mejor película de esta edición. La película que David Lowery rodó en secreto el pasado mes de octubre al parecer es, fascinante y está rodada con maestría. La describen como una oda a la soledad y asumir la pérdida de un ser querido, contado a través de una historia de fantasmas que está, muy lejos de ser aterradora, pero sí cautivadora.

A GHOST STORY is not a horror movie. It's a love story. There is time travel and pie-eating and more. It will be our Casper pic.twitter.com/Pmc7l01OTz — A24 (@A24) 22 de enero de 2017

A GHOST STORY is so small & infinite & full of pie I still can't believe it really exists. I love this movie to death and back. #sundance — david ehrlich (@davidehrlich) 22 de enero de 2017

A GHOST STORY is also the first movie where I wanted a GIF immediately-- of Rooney Mara stress-eating an entire pie. @A24, make it happen. — Joshua Rothkopf (@joshrothkopf) 22 de enero de 2017

'Patti Cake$' de Geremy Jasper

Una de las grandes sorpresas de esta edición ha sito 'Patti Cake$' de Geremy Jasper. Y es que la película cuenta la sorprendete historia de una joven de 23 años con sobrepeso de Nueva Jersey Jersey que sueña con convertirse en una cantante de rap famosa. Su miga reside en que la historia de esa joven rapera está basada, ni más ni menos, que en la vida del propio director. Y quizá por ello, por su máxima involucración en la historia, consiguió más de una ovación tras su proyección.

PATTI CAKE$ just dropped a hip hop bombshell on the Eccles. This movie could be huge. #sundance pic.twitter.com/Oqf0hcZpMA — erickohn (@erickohn) 23 de enero de 2017

Fox Searchlight hace 2ºacuerdo más caro de lo que va de #Sundance17 por la comedia rapera 'Patti Cake$', $10.5M. Buenas reviews. (vía @THR) pic.twitter.com/nNubdvI0Cf — Emilio Doménech (@Nanisimo) 25 de enero de 2017

'Call Me By Your Name' de Luca Guadagnino

El italiano Luca Guadagnino ha vuelto a hacerlo y su último trabajo 'Call Me By Your Name', ha arrasado en Sundance, siendo uno de los títulos más comentados y polémicos. Protagonizada por Armie Hammer y Timothée Chalament, la cinta cuenta la relación entre un adolescente italiano y un joven americano en el verano de 1980. Sensual, madura y romántica son algunas de las palabras que han descrito a lo nuevo de Guadagnino, una película que pretende romper con los prejuicios y la homofobia.

Call Me By Your Name: an exquisite, sensual queer romance during an Italian summer. I want to breathe in and soak up every bit it. #sundance — Erin Whitney (@CinemaBite) 23 de enero de 2017

Spoiler: We swoon, repeatedly, over CALL ME BY YOUR NAME. THR Critics: At Sundance, One Film Soared Above the Rest https://t.co/bRvey9VcNN — Jon Frosch (@jon_frosch) 27 de enero de 2017

In a puddle of tears after Call Me By Your Name. What a disarmingly nice and unbelievably hot movie. This will linger for awhile. #Sundance — Jordan Raup (@jpraup) 23 de enero de 2017

'Landline' Gillian Roberpierre

El estupendo reparto de 'Landline' de Gillian Robespierre, encabezado por la genial Jenny Slate ha sido uno de los más alabados del certamen. Según la crítica, la película, que nos traslada al Nueva York de los años 90, sabe como hacer que la crisis existencial de las mujeres de una familia que descubren que el padre ha sido infiel, casi llegue a formar parte de las memorias de infancia del espectador. Personal, emotiva y directa, ha encandilado en Sundance.

Landline may be my favorite of Sundance so far. So much scraggly heart and honesty. An impressive step up from Obvious Child. — Jordan Raup (@jpraup) 21 de enero de 2017

'Mudbound' de Dee Ree

Quizá por el duro momento que está viviendo Estados Unidos con respecto al racismo, ya sea dentro como fuera -ya saben, la prohibición de visados de Trump a países musulmanes-, parece que 'Mudbound' de Dee Ree llega en el momento preciso. Esta historia de dos familias divididas racialmente en el Mississippi post-Segunda Guerra Mundial ha conmocionado a Sundance y ya se habla de su entrada directa en la carrera de los Oscar 2018. Protagonizan Garret Hedlund, Carey Mulligan y Jason Mitchell, entre otros.

Directed by Dee Rees, 'Mudbound' is the strongest film in Sundance history, that will be in the Oscar conversation https://t.co/OvLheRhGmK — BlackMatters (@blackmattersus) 29 de enero de 2017

#Mudbound me ha dejado con el corazón roto y llega en un momento tan oportuno y tan necesario... Oscar 2018. #Sundance — Juan Carvajal (@JCine) 22 de enero de 2017

'To The Bone' de Marti Noxon

La famosa showrunner Marti Noxon debuta en el cine con 'To the Bone', una personal y emotiva historia sobre la anorexia y lo díficil de enfrentar la enfermedad a través de la piel de una joven interna en un psiquiátrico y su relación con un médico poco convencional. Lily Collins y Keanu Reeves han sido aplaudidos por su trabajo y Noxon, aplaudida por contar sin concesiones un episodio autobiográfico, complejo y visualmente muy elegante.

Marti Noxon's anorexia drama TO THE BONE is really strong. Sharp, funny, sparing with its sentiment. Lily Collins is terrific #sundance — Richard Lawson (@rilaws) 22 de enero de 2017

'Wind River' de Taylor Sheridan

Nominado al Oscar por el guión de 'Comanchería' ('Hell or High Water', David McKenzie), Taylor Sheridan ha estado en Sundance con su debut como director, 'Wind River', un thriller noir protagonizado por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, descrito como visceral y misterioso, a pesar de no ser del todo perfecto. La película cuenta la historia de la violación y el asesinato de una adolescente en la reserva India de Wyoming y la investigación que le precede.