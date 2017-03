'Logan', 17 homenajes y referencias para disfrutarla a fondo

Hace ya una semana que llegó a los cines ‘Logan’, la novena película en la que Hugh Jackman ha dado vida al mítico Lobezno. La propia cinta nos da ya muchos motivos para pasárselo bien con ella como lo que es, la mejor aventura en la gran pantalla del universo X-Men hasta la fecha, pero también hay en ella una serie de easter eggs que pueden hacer que uno lo haga con mayor intensidad.

A continuación encontraréis 17 homenajes y referencias para disfrutar a fondo ‘Logan’. Es cierto que son menos que, por ejemplo, la enorme cantidad que había en ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’ (‘Star Wars: The Force Awakens’), pero James Mangold se ha esmerado lo suyo para ocultar cosas tanto para los fans de los cómics como de la propia saga cinematográfica. La lista está repleta de spoilers, así que es recomendable que veáis la película primero.

James Howlett

Como recordaréis, Logan ejerce como chófer de limusinas para conseguir el dinero necesario para mantener con vida al Profesor Xavier y ahorrar lo suficiente para iniciar una nueva vida. En su permiso de conducir se puede leer el nombre James Howlett, una elección para nada azarosa, ya que entre noviembre de 2001 y marzo de 2002 se publicó ‘Origin’, un cómic dividido en seis entregas en el que se contaba su origen real.

Por si tenéis curiosidad, Logan es en realidad el hijo de John Howlet Jr., el dueño de una plantación a finales del siglo XIX en Canadá. También se desvelan detalles como que nuestro protagonista sufría de varias alergias de pequeño o que jugaba con un Dog Logan, cuyo padre es idéntico a Lobezno, algo que, unido a su apellido, sus autores aprovecharon para jugar al despiste y que los lectores pensasen inicialmente que Logan era en realidad Dog.

El viejo Logan

Una de las inspiraciones más comentadas de ‘Logan’ está en ‘El viejo Logan’, un cómic que, por desgracia, era imposible de adaptar literalmente por una cuestión de derechos de los personajes de otras franquicias de Marvel. Sin embargo, su rastro se percibe a lo largo de toda la película, siendo determinante para el aspecto físico actual del protagonista y sirviendo también como referencia hasta para la creación de uno de sus carteles.

Alkali

Pierce, el personaje interpretado por Boyd Holbrook, trabaja para una compañía llamada Alkali según la tarjeta que entrega a Logan cuando pide “amablemente” su colaboración en el primer encuentro entre ambos. Dicho nombre tampoco sale de la nada, pues está inspirado en Alkali Lake, el lugar donde se encuentra la base secreta del Coronel Stryker en ‘X-Men 2’ y también donde se hicieron en su momento experimentos con Lobezno.

El cementerio de Greenwood

La primera vez que Lobezno que ve a Laura en ‘Logan’ está en un cementerio, una situación aparentemente aleatoria porque en ese momento estaba trabajando. Sin embargo, el cementerio de Greenwood ha aparecido en multitud de cómics de Marvel, siendo incluso el lugar del reposo de una versión de Susan Richards, integrante de Los Cuatro Fantásticos, venida del futuro y del memorial de Steve Rogers, también conocido como el Capitán América.

Por cierto, en una lápida se lee el nombre de Peters, algo que hay quien ha querido ver como una especie de homenaje a Evan Peters, el actor que da vida a Mercurio en las películas de los X-Men.

La katana de Logan

Logan viajaba a Japón en ‘Lobezno inmortal’ ('The Wolverine'), por lo que es hasta cierto punto lógico que aparezca una katana entre los utensilios que Logan y Caliban tienen en su casa, pero es que esa línea temporal ya no existe. Fue ‘X-Men: Días del Futuro Pasado’ (‘X-Men: Days of Future Past’) la cinta que hizo una revisión de todos los hechos venideros, pero James Mangold no pudo resistirse a incluirlo, ya sea como referencia directa a su película o a las varias aventuras que el personaje ha vivido en Japón a lo largo de su historia.

Los cómics de los X-Men

Los X-Men eran tan populares en el universo de ‘Logan’ que tenían su propia serie de cómics. La historia de los mismos cambia respecto a los originales, pero la selección de los números -entre ellos el 117 y el 132 de la serie ‘Uncanny X-Men’- no es casual, ya que uno de ellos se centra en el momento en el que Xavier decidió dedicar su vida a la relación entre humanos y mutantes, mientras que en el otro incluye una recordada pelea entre Logan y Pierce.

Por cierto, en el cómic también vemos a Lobezno con su característica vestimenta que nunca he llegado a lucir en sus adaptaciones cinematográficas, dejando además recientemente a los fans con las ganas de hacerlo...

Las luchas en la jaula

Xavier comenta que cuando conoció por primera vez a Lobezno se dedicaba a luchas en una jaula y era un adicto a las drogas -algo que sucedía en los cómics cuando ponía a prueba sus habilidades curativas-. Lo primero encaja perfectamente con lo visto en ‘X-Men’ salvo por el detalle de que allí se encontraba con Pícara y no con el Profesor. No obstante, conviene recordar una vez más que los hechos sucedidos en ‘X-Men: Días del Futuro Pasado’ rescribieron la mitología de la saga.

La estatua de la libertad

La anterior no es la única referencia a la primera entrega, pues Xavier también comenta durante uno de sus lúcidos desvaríos que Lobezno encontrará a la joven mutante que ha de proteger en la estatua de la libertad, el lugar donde tiene lugar el potente clímax de ‘X-Men’, a lo que Logan responde que eso pasó hace mucho tiempo. Más claro imposible, aunque luego en realidad Xavier se refiere al Hotel Liberty.

La placa de identificación de Lobezno

En una escena podemos volver a ver la característica placa de identificación de Lobezno con los números 45825243-T78-A que ya habíamos visto en ‘X-Men’ -se la daba a Pícara antes de irse a averiguar su pasado y verdadera identidad-, ‘X-Men 2’ -allí las tiraba al lado de Stryker tras descubrir parte de su pasado- y ‘X-Men Orígenes: Lobezno’ -allí también se las tiraba a Stryker por lo poco que le gustaban sus métodos-.

Christopher Bradley

Uno de los donantes genéticos de Alkali Transigen, la compañía detrás del experimento Arma X del que procede Laura, responde al nombre de Christopher Bradley, un mutante con poderes eléctricos en los cómics que casualmente ya hizo su aparición en ‘X-Men Orígenes: Lobezno’, donde estuvo interpretado por Dominic Monaghan.

Los ataques de Xavier

Hay tres aspectos que conviene destacar al respecto. El primero es que el que acabó con multitud de mutantes es conocido como el incidente de Westchester, la localización de su escuela para jóvenes mutantes. El segundo que es una idea que ya se usó en ‘X-Men 2’, siendo Stryker el que quería provocar algo así, pero finalmente fracasó. Y el último que para acabar con ellos ha de tomar un suero que recuerda mucho al desarrollado por Bestia en ‘X-Men: primera generación’ (‘X-Men: First Class’), aunque no queda claro que sea el mismo.

Por cierto, en los cómics el responsable de las muertes de los otros mutantes es el propio Lobezno tras sufrir una serie de visiones provocadas por Misterio, uno de los enemigos de Spider-Man. A cosas así me refería en lo referente a que era imposible adaptar ‘El viejo Logan’, de ahí quizá también que hayan tomado varias ideas de ‘La muerte de Lobezno’.

El clon de Logan

En los cómics es destruido antes de ponerse en funcionamiento -la propia Laura se encarga de ello, y también de muchos más, ya que llegaba hasta X-50-, pero su existencia ya estaba presente en la historia ‘Innocence Lost’. Lo que sí ha habido es otros dobles como una robótico ideado para tenderle una trampa y que finalmente adoptó el nombre de Albert ayudando puntualmente a Logan.

La bala de adamantium

Ya apareció con anterioridad y no fueron pocos los que criticaron el hecho de que realmente pudiera tener algún efecto en Lobezno -varios disparos en la cabeza con ellas fueron los responsables de su pérdida de memoria aunque en ‘X-Men 2’ se decía que el adamantium es indestructible una vez se ha enfriado-. Aquí parece más razonable que pudieran hacerlo dado el estado de los poderes de Logan, pero finalmente se utilizan para acabar con su clon X-24.

Rictor

El otro joven mutante con una presencia destacable en ‘Logan’ es Rictor, que en los cómics fue uno de los miembros de los Nuevos Mutantes. Sin embargo, lo que ahora realmente nos interesa es que en la escena en la que se nos cuenta el pasado de Laura también podemos ver que el ADN utilizado para Rictor pertenece a un tal Dominic Petros, el nombre real de Avalancha, un enemigo de los X-Men capaz de crear terremotos y de desintegrar cualquier tipo de sustancia en un tejido vivo.

Zander Rice

Stryker siempre ha sido vendido como la gran mente maestra detrás de Lobezno en la saga cinematográfica, pero en los cómics jugaba un papel esencial Dale Rice, algo referenciado directamente en ‘Logan’ por su hijo Zander -Richard E. Grant-. Otro detalle para comprender el desprecio de este hacia Lobezno está en que fue precisamente durante su huida cuando Dale perdió la vida, pasando su hijo a ocupar su posición al frente de la compañía.

‘Raíces profundas’ (‘Shane’)

Mi compañero Jorge ya comentó la evidente y reconocida inspiración de ‘Logan’ en este clásico protagonizado por Alan Ladd, pero conviene señalar que Mangold la tomó como referente hasta tal punto que el panegírico de Laura para despedirse de Logan está sacado literalmente del final de dicha película -algo lógico al haberla visto literalmente poco antes-, ¿para qué alterarlo si encaja tan bien?

La profecía de Yukio

Un fan de la saga ha apuntado la relación entre la profecía realizada por Yukio en ‘Lobezno inmortal’ y la muerte de Logan en la película que nos ocupa. Algunos quizá la vean un poco forzada –“te veo sobre tu espalda, hay sangre en todas partes. Estás sujetando tu corazón en tu mano”-, sobre todo cuando técnicamente ya se cumplía en aquella película, pero el propio Mangold, realizador de ambos títulos, lo ha confirmado.