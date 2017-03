'Logan' arrancaba con la escena más trágica de la saga X-Men: James Mangold explica por qué la eliminó

Si ya has visto 'Logan' sabrás que hay un acontecimiento clave en la historia de los protagonistas que no aparece en pantalla. Se refieren a él como "el incidente de Westchester" y no está narrado en ninguna otra película ni lo muestran en ningún flashback, aunque parezca increíble. Lo cierto es que el guion original sí lo incluía y pudo ser la secuencia inicial de la película.

El director y coguionista, James Mangold, está resolviendo numerosas dudas sobre 'Logan' en diferentes entrevistas y en una de ellas le pidieron que hablara sobre este misterioso "incidente de Westchester". A continuación puedes leer sus declaraciones aunque evidentemente no recomiendo hacerlo sin haber visto antes el film, hay SPOILERS:

"Yo escribí esa escena. Y en cierto momento, era incluso la primera escena de la película. Hacía que la película girara sobre eso. Era realmente interesante. De repente, hizo que la película fuera sobre la muerte de los X-Men, en lugar de permitir que la película fuese una especie de cebolla, permitiéndote entrar en la historia y pensar: '¿A dónde va esto?' Era una escena muy larga y cobraba mucha importancia, y sentí que no encajaba con la fórmula de las películas sobre el gran arranque, que es presentar la mitología primero. Pensé: '¿Y si hacemos un principio que se centre en el personaje? ¿Y en realidad restar importancia a esas cosas?'. Deja al público que sientan que es como algo normal, algo que ha pasado. En lugar de subrayarlo. Dejar que viva en la experiencia de todos los personajes."

Es una perspectiva interesante, y diferente en el cine de superhéroes, como toda la película. Lo normal habría sido arrancar con esa gran secuencia espectacular y trágica, o reservarla para un flashback cuando Charles (Patrick Stewart) dice a Logan (Hugh Jackman) que ya lo recuerda todo; podría haber sido una buena forma de entenderle y despedirle, pero Mangold no lo vio así. Nunca sabremos cómo habría sido si hubiera mantenido la secuencia pero su punto de vista tiene sentido.

Debo admitir que me quedé con muchas ganas de ver qué ocurrió, con la curiosidad de ver plasmado algo así, pero realmente no hace falta. Dan suficientes pistas para hacerse una idea: los dos ataques de Charles que sí vemos, las conversaciones sobre el pasado, la noticia en televisión cubriendo el caos en el casino... Y la referencia a Westchester, Nueva York, que es donde estaba situada la Escuela para Jóvenes Talentos y el cuartel general de los X-Men.

De este modo creo que también es más triste, nos enteramos de que los X-Men no cayeron heróicamente, en una batalla contra poderosos enemigos, sino por la acción de uno de ellos, precisamente el hombre que los reunió allí; y tampoco vemos cómo pasó, lo cual podría darnos algún tipo de consuelo. Lo único que tenemos es el recuerdo del involuntario culpable. Es un momento terrible, devastador. Y se habría perdido si vemos qué pasa al principio.

Este omisión también añade interés, secretos por descubrir, y esto es clave para el disfrute de la historia. Entramos en la película sin saber qué narices ocurre, por qué Logan conduce una limusina y vive en medio del desierto, trapicheando con medicamentos para Charles, que sufre demencia y está encerrado en un viejo y oxidado tanque de agua. Es todo muy sorprendente e intrigante. Nos obliga a estar atentos y unir piezas. Y nos impacta aun más descubrir el resultado del rompecabezas.