Los 26 mejores momentos de la nueva saga de 'El planeta de los simios'

Contra todo pronóstico, y para disgusto de la facción de radicales anti remakes/reboots/precuelas, ‘El origen del planeta de los simios’ supuso, más que una sorpresa, una auténtica alegría para todos los amantes del blockbuster que, en ocasiones, buscamos algo más que ruido y espectacularidad. Su inusitada sensibilidad, y su clasicista sentido de la narrativa y el espectáculo, maravillaron a medio mundo, y dieron pie a una secuela que explotó la fórmula, llevando la calidad de la franquicia a cotas insospechadas.

La llegada del fantástico nuevo tráiler de la tercera entrega, ‘La guerra del planeta de los simios’, promete un nuevo cénit para la saga repleto de instantes destinados a quedarse grabados a fuego en nuestras retinas. Además de esto, y después de haberlo visto en bucle durante un buen rato, este nuevo avance invita a hacer un repaso por los momentos estrella de sus dos predecesoras para paliar el ansia hasta el estreno del último capítulo el próximo julio.

César descubre la naturaleza

Como no podía ser de otro modo, Rupert Wyatt nos narra el paso de César de la más tierna infancia a la adolescencia a través de una hermosa secuencia de montaje que arranca con el simio protagonista entrando en contacto por primera vez con la naturaleza.

El momento del cubierto

‘El origen del planeta de los simios’ posee varias escenas enternecedoras que funcionan como el mejor ejercicio de empatía imaginable hacia sus personajes. Esta, en la que César ayuda a Charles a utilizar un cubierto, genera un nudo en el estómago instantáneo.

En defensa de Charles

Poco después de que César ayudase a su abuelo humano con el tenedor, el vínculo entre ambos personajes termina de reforzarse cuando el simio ataca a un vecino para defender a Charles en otra de las escenas clave de la película a nivel empático.

César añora su hogar

Otro de esos fotogramas capaces de dar vida de forma prácticamente mágica a un personaje generado por ordenador. César, ya en cautiverio, dibuja la ventana de la buhardilla donde solía vivir, y nos vuelve a dejar el corazón en un puño.

Haciéndose respetar

César, después de tener algún que otro problema de integración con sus nuevos compañeros, se hace valer y demuestra quién manda. El resultado, reflejado en una potentísima escena, marca el detonante de su condición de líder de la rebelión contra los humanos.

El principio del fin

Esta escena no sólo es clave para 'El origen del planeta de los simios', sino para la saga en general. En ella, César consigue robar unas muestras del gas que aumenta la inteligencia de los primates, condenando la existencia de la raza humana.

¡No!

Uno de los momentos más sobrecogedores de la cinta de 2011 viene precedido de un nuevo ataque de un humano hacia César. El chimpancé, harto, pronuncia su primera palabra en forma de grito desgarrador: "No".

La huída a través de la cúpula

Los simios consiguen escapar de la instalación en la que estaban retenidos, y su primer contacto con el mundo exterior lo hacen atravesando una cúpula de cristal en un plano de una espectacularidad indiscutible.

La llegada a la ciudad

Después de alcanzar la libertad, César y su ejército simiesco llegan a la ciudad en una trepidante secuencia que culmina con el protagonista y sus secuaces a bordo de un tranvía. Sin duda, uno de los momentos más badass de la película.

La setpiece del puente

El clímax de 'El origen del planeta de los simios' se alarga durante una magistral secuencia de acción enmarcada en el puente Golden Gate de San Francisco. Un derroche de caos, destrucción y efectos especiales de primera categoría de esos que te conducen al aplauso instantáneo.

"Caesar is home"

Un cierre perfecto para un largometraje de primera categoría. El personaje de James Franco dice a César que olvide la rebelión y que vuelva a casa con él. El chimpancé, rodeado de sus congéneres, le contesta en un tono calmado y solemne que ya está en casa.

Un nuevo statu quo

Los primeros quince minutos —aproximadamente— de 'El amanecer del planeta de los simios' constituyen un prólogo tan hermoso como brillante. Un cuarto de hora completamente mudo que plantea el statu quo de la sociedad primate tras los acontecimientos de la primera parte, y que regala instantáneas tan enternecedoras como la escuela para las crías de chimpancé.

Sentando las bases

La primera toma de contacto "seria", por así decirlo, entre humanos y simios se da en una sobrecogedora secuencia en la que un ejército de primates encabezado por César se planta en las instalaciones enemigas para dejar claro que no quieren la guerra, pero que lucharán si es necesario. La reacción de la gente al escuchar al chimpancé protagonista hablar es impagable.

Padre de familia

Un nuevo fragmento dentro del reinicio de la antología dedicado única y exclusivamente a empatizar con sus personajes empleando la ternura como catalizador. El retrato que sitúa a César junto a su "esposa" y su recién nacido, es capaz de derretir el corazón del más pintado.

Confianza traicionada

Los simios acceden a una reunión con Malcom, Ellie y un grupo reducido de humanos. Tras unos momentos entrañables con el hijo de César como centro de atención, la aparición de un arma en escena eleva la tensión hasta límites insospechados.

"Ape not kill ape"

La primera insubordinación del infame Koba frente a su lider, desemboca en una pelea de lo más violenta que está a punto de costarle la vida al villano del filme. César controla su instinto —por esta vez— y perdona la vida a su enemigo entonando el mítico "simio no mata simio".

Estrechando lazos

Otro de los instantes a destacar vuelve a estar marcado por la ternura. Alexander regala al orangután Maurice su cómic "Black Hole" y lo leen juntos en otra master class de cómo meterte a la audiencia en el bolsillo.

Haciéndose el tonto

Sólo hay una cosa que le guste más al ser humano que un vídeo de un gatito, y eso es un vídeo de un mono haciendo tonterías. Koba, conocedor de esta extraña filia, juega al despiste y se hace el loco para, una vez tiene a sus objetivos encandilados, freírles a tiros con una metralleta.

El asalto a los humanos

Monos a caballo. Con metralletas. Gorilas lanzando barriles explosivos. Chimpancés pilotando tanques. Fuego. Destrucción. Gary Oldman pegando voces. Si esto no es lo mejor de la película, que baje Dios y lo vea.

Koba el ejecutor

Ante la negativa de uno de sus subordinados frente a la orden de ejecutar a unos prisioneros humanos, Koba se hace respetar ejecutando a su soldado lanzándole desde un balcón.

"You are not ape"

El clímax de 'El amanecer del planeta de los simios' culmina con un César que deja bien claro que no da segundas oportunidades. Pudiendo haber salvado a un Koba que juega al chantaje emocional recuperando el "simio no mata a simio", César se muestra inflexible dejando claro a su adversario que "él no es un simio" para, después, dejarle caer al vacío.

La importancia de la familia

Una de las claves que nos han dejado los avances de ‘La guerra del planeta de los simios’ —y que ya se planteó en la anterior película— es que, para César, la familia lo es todo. Este emotivo plano en el que aparece abrazando a su hijo, sugiere que la subtrama paterno-filial va a mantener nuestras emociones a flor de piel.

¿Facciones simiescas?

El nuevo tráiler nos regala un momento, cuanto menos, curioso, que confirma la teoría de que puede que hayan facciones dentro de la sociedad de los primates. En él, un gorila gigantesco ayuda a un soldado a cargar una ametralladora, y ayuda a hacer volar nuestra imaginación con las posibilidades que puede tener esta pirueta argumental.

Batalla nevada

Parece que una de las set pieces con más peso de la nueva aventura de César y compañía estará ambientada en un entorno nevado. Las posibilidades a nivel audiovisual parecen infinitas y, según lo atisbado en el último avance, las bajas serán numerosas en ambos bandos de la contienda.

Nuevos y entrañables rostros

Como es habitual en este tipo de sagas, se hace inevitable presentar nuevos rostros secuela tras secuela. En este caso, se ha hecho mucho hincapié en el último tráiler en introducir a este simio, al que más adelante —y en el póster oficial— podemos identificar gracias a su chaleco azul. El personaje se antoja entrañable, pero algo me dice que vamos a sufrir más de la cuenta a su costa.

Un antagonista de primera

Sin lugar a dudas, la nueva gran incorporación a la franquicia viene de la mano del antagonista de ‘La guerra del planeta de los simios’. El coronel, al que da vida un Woody Harrelson de lo más imponente, y sobre el que resuenan los ecos de los personajes atormentados de ‘Apocalypse Now’, tiene todas las papeletas de ser el gran villano para cerrar por todo lo alto la trilogía.