El misterio de los pepinos de 'Cincuenta sombras más oscuras'

Hace un par de semanas que llegaba a los cines 'Cincuenta sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker'), la segunda parte de 'Cincuenta sombras de Grey' ('Fifty Shades of Grey', 2015), que lamentablemente, no necesitan presentación. Evitaré comentar lo que me parecen estas dos películas -me niego a ver ninguna de las dos- pero es inevitable hablar de una imagen que se ha hecho viral.

Sí, hablo del famoso pepino encontrado por los responsables de un cine tras una de las proyecciones de la dichosa película. Un hecho que resultaría chocante y podría causar cierta gracia -o, en mi caso, estupefacción- al pensar que alguien encontrara tan excitante una película como 'Cincuenta sombras más oscuras' que pensó que un pepino era la mejor opción para pasar el mejor rato posible. Hasta aquí bien, una anécdota viral como otra cualquiera.

Este ya famoso pepino se encontró en un cine de Sydney y fueron los mismos responsables de la sala -la foto de arriba- los que subieron a su Facebook una fotografía de una mano sujetando el vegetal, algo que quizás no fuera muy higiénico si el pepino se utilizó para lo que todos imaginamos. Pero...han aparecido otros pepinos en otros cines de otras ciudades del mundo, lo que hace que una sospeche sobre la veracidad de los hechos.

Y es que aparecieron DOS más en otro cine de Noruega y la revelación de otros que se atisbaron en cines en el 2015 con la primera parte de la saga. Y una servidora, después de ver tantas fotos de pepinos tirados entre las butacas de una sala de cine me hace pensar que todo esto forma parte de una especie de campaña de marketing improvisada por parte de los cines para llamar la atención y hacer que la gente vaya al cine.

Porque, queridos amigos, ¿no es demasiada casualidad de que siempre sea un pepino lo que se encuentra? Me explico...¿saben ustedes que existen un variado número de juguetes en el mercado más higiénicos y prácticos para tales menesteres? Y...¿por qué dejarse olvidado el pepino en el cine como si fueran palomitas que han caído del bote? No sé vosotros, pero a mí me parece una broma sin gracia, ciertamente machista y poco creíble.